आरोग्य विभागाच्या भरतीत 'एसईबीसी' नाहीच ! खुल्या प्रवर्गाला ईडब्ल्यूएसची संधी; 899 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती

सोलापूर : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 899 पदे भरली जाणार आहेत. परंतु, आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर होणाऱ्या पदभरतीत प्रथमच मराठा आरक्षणातील 'एसईबीसी'चा प्रवर्ग वगळण्यात आला आहे. त्या प्रवर्गातील उमेदवारांना 'ईडब्ल्यूएस'मधून अर्ज करण्याची संधी दिली आहे. वित्त विभागाची पदभरतीला मान्यता

राज्यातील कोरोनाची स्थिती आवरण्यासाठी कमी पडणारे मनुष्यबळ आणि मेडिकल व सार्वजनिक आरोग्य विभागांअंतर्गत येणाऱ्या शासकीय दवाखान्यांमधील रिक्‍तपदांची संख्या मोठी आहे. सोलापूर शहरातील 15 नागरी आरोग्य केंद्रांपैकी तब्बल 10 केंद्रांवर वैद्यकीय अधिकारीच नाही. अशीच स्थिती नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, ठाणे, अमरावती, जळगाव, नागपूर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, सातारा, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यांमध्येही पहायला मिळते. दुसरीकडे कोरोना काळात अंदाजित दीड हजारांहून अधिकपोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला असून हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर वित्त विभागाने गृह, मेडिकल आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पदभरतीसाठी मान्यता दिली आहे. उर्वरित विभागांमधील मेगाभरतीसंदर्भात अजूनही निर्णय झालेला नसून राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर त्यावर निर्णय होईल, असे वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या या भरतीमध्ये 36 पदे दिव्यांग उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. अल्पदृष्टी व अस्थिव्यंग (एका पायाने दिव्यांग) संवर्गासाठी प्रत्येकी 19 पदे ठेवण्यात आली आहेत. पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी पात्रतेचे निकष पाहून अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती असून त्यावर अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर या पदभरतीत 'एसईबीसी'मधील उमेदवारांसाठी एकही जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. परंतु, 'एसईबीसी'मधील जे उमेदवार केंद्र सरकारच्या 'ईडब्ल्यूएस' संवर्गातून पात्र असतील, त्यांना त्याठिकाणी संधी मिळणार आहे. उमेदवारांनी त्यांचे अर्ज 20 एप्रिलपर्यंत आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल आवार, आरोग्य भवन, मुंबई याठिकाणी समक्ष अथवा टपालाद्वारे पाठवून द्यावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यातून निवड होणाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर एस-20 अंतर्गत 56 हजार 100 ते एक लाख 77 हजार 500 रुपयांचे दरमहा मानधन दिले जाणार आहे. जात संवर्गनिहाय पदभरती

अनुसूचित जाती

44

अनुसूचित जमाती

26

विजा-अ

11

भटक्‍या जमाती-ब

11

भटक्‍या जमाती-क

13

विजाप्र

43

इतर मागास प्रवर्ग

92

ईडब्ल्यूएस

90

खुला

562

