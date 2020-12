Coronavirus: राज्यात कोरोनाचा धोका कायम

पुणे - राज्यात आजपर्यंत कोरोनाचा संसर्ग झालेले १७ लाख ५७ हजार रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९३.४४ टक्के आहे. मात्र, त्याच वेळी अद्यापही ७४ हजार रुग्णांवर वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा धोका अजून पूर्ण संपला नसल्याचे दिसून येते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्यातील कोरोनाचा पहिला रुग्ण ९ मार्चला पुण्यात आढळला होता. त्यानंतर सातत्याने कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या वेगाने वाढली. सप्टेंबरमध्ये देशात सर्वाधिक रुग्ण राज्यात असल्याचे आरोग्य खात्याने दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य खात्याने रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९३.४४ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यात आजपर्यंत १८ लाख ८० हजार ४१६ रुग्णांना कोरोना झाला. त्यापैकी १७ लाख ५७ हजार रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. रविवारी तीन हजार ७१७ नवीन रुग्ण आढळून आले. तर तीन हजार रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. मृत्यू होण्याचा दर २.५६ टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यात आरोग्य खात्याला यश आले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आजपर्यंतची स्थिती

कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या : १८ लाख ८० हजार ४१६

तपासण्यात आलेले नमुने : १ कोटी १७ लाख २ हजार ४५७

मृत्यू : ४८ हजार २०९

Web Title: Three thousand 717 new coronavirus patients were found on Sunday