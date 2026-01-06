Prithviraj Chavan : व्हेनेझुएलासारखी परिस्थिती भारतात उद्भवू शकते; पृथ्वीराज चव्हाणांची केंद्र सरकारवर टीका

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्हेनेझुएलामधील नाट्यमय घटनांवरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. अमेरिकेच्या विशेष दलांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना त्यांच्या देशातून पकडून अमेरिकेत नेले आणि न्यायालयात हजर केले, या कारवाईला त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उल्लंघन म्हटले आहे. चव्हाण म्हणाले की, निवडून आलेल्या राष्ट्रप्रमुखाचे अशा पद्धतीने अपहरण करणे अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि उद्या असेच काही भारतात घडू शकते..चव्हाण यांनी सोमवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, "व्हेनेझुएलात जे घडले ते संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या विरोधात आहे. एका सार्वभौम देशाच्या निवडून आलेल्या राष्ट्राध्यक्षाचे अपहरण करण्यात आले. ही घटना कोणत्याही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. उद्या भारतातही असेच काही घडू शकते, ही फार मोठी चिंतेची बाब आहे." .US tariff on India: भारतावर लादलेल्या ५० टक्के कर आकारणीतून अमेरिका किती कमाई करत आहे?.केंद्र सरकारच्या मौनावरही हल्लात्यांनी केंद्र सरकारच्या मौनावरही हल्ला चढवला. "भारत सरकारने या मुद्द्यावर पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. नेहमीप्रमाणे कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. रशिया आणि चीनने अमेरिकेच्या कारवाईची थेट टीका केली, तर युक्रेन युद्धातही आपण कोणतीही बाजू घेतली नाही. इस्रायल-हमास संघर्षातही तटस्थ राहिलो. आता अमेरिकेची इतकी भीती वाटते की, या स्पष्ट उल्लंघनाचीही टीका करत नाही," असे चव्हाण म्हणाले..जगभरात खळबळव्हेनेझुएलातील घटनाक्रमाने जगभरात खळबळ माजवली आहे. अमेरिकेच्या विशेष दलांनी ३ जानेवारीला काराकासमध्ये कारवाई करून मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना ताब्यात घेतले. ट्रम्प प्रशासनाने ही कारवाई मादुरोवरील ड्रग तस्करी आणि नार्को-दहशतवादाच्या आरोपांवर आधारित असल्याचे सांगितले..न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात हजरमादुरो यांना न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात हजर करण्यात आले, जिथे त्यांनी सोमवारी पहिल्यांदा हजेरी लावली. ब्रुकलिन तुरुंगातून सशस्त्र पोलिसांच्या पहाऱ्यात मॅनहॅटन कोर्टात नेल्या गेलेल्या मादुरो यांनी न्यायाधीशांसमोर स्वतःला निर्दोष घोषित केले. "मी एक सुसंस्कृत माणूस आहे, माझ्या देशाचा राष्ट्रपती आहे," असे ते म्हणाले.ट्रम्प प्रशासनाने मादुरो यांना ड्रग तस्करीच्या जाळ्यातील मुख्य सूत्रधार म्हणून आरोप केले आहेत. अमेरिकेने ही कारवाई ड्रग्जशी संबंधित दहशतवादाच्या आरोपांवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे..Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रवासबंदीचा बडगा; आणखी वीस देशांच्या अमेरिकावारीवर निर्बंध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.