सीईटी अर्जासाठी आज शेवटचा दिवस 

पुणे - राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षणांतर्गत असलेल्या आठ अभ्यासक्रमांच्या सीईटीसाठी अर्ज करण्यासाठी आज (ता.८) शेवटचा दिवस आहे. या परीक्षा १५ जुलै ते ६ आॅगस्ट दरम्यान होणार आहेत. कोरोनामुळे तीन व पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रम, बीएड, एमएड, बीएस्सी-बीएड, बीए-बीएड, बीपीएड, एमपीएड या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलल्या होत्या. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सीईटी सेलने या परीक्षांचे सुधारीत वेळपत्रक जाहीर केले आहे. मात्र, अर्ज भरण्यास अडचणी आल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी होत होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर आता पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली असून, त्याची मुदत ८ मे रोजी रात्री संपत आहे, विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज करावेत, असे आवाहन राज्य सीईटी सेलने केले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा प्रवेश परीक्षा व तारीख पुढील प्रमाणे

बीपीएड - १५ व १६ जुलै

एलएलबी (३ वर्ष) - ६ आॅगस्ट

एमएड - २४ जुलै

बीए बीएड/बीएससी बीएड - २४ जुलै

बी एड/ एमएड- २९ जुलै

एमपीएड - २४ जुलै

बीपीएड - २४ जुलै

एलएलबी (५ वर्ष) -२४ जुलै परीक्षा केंद्र बदलण्यासाठी मुदत

अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण व कृषी पदवीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्र बदलून देण्याची मागणी पालक आणि विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यानुसार ‘एमएचटी सीईटी २०२०’ साठी अर्ज दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे परीक्षा केंद्र बदलण्यासाठी १० जून रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

