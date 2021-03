राज्यात कोरोनाचा स्फोट, वर्षातील सर्वात मोठी रुग्णवाढ

महाराष्ट्रामध्ये आज धडकी भरवणारी कोरोना रुग्णांची वाढ झाली आली आहे. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील २४ तासांत राज्यात ३० हजार ५३५ नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढ झाली आहे. रविवारी दिवसभरात ११ हजार ३१४ कोरोना रुग्ण बरे झाले आहेत तर ९९ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यातील आतापर्यंत २२ लाख १४ हजार ८६७ इतक्या रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर राज्यात सध्या दोन लाख १० हजार रुग्ण उपचाराधीन आहेत. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 89.32% झाले आहे.

मुंबई,पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये दररोज कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ होत आहे. गेल्या २४ तासांत नागपूर, मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये तीन हजारांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्णांची वाढ झाली आहे. ही तिन्ही प्रमुख शहरं पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील कोरोना हॉटस्फॉट ठरत आहेत.

Maharashtra reports 30,535 new #COVID19 cases, 11,314 recoveries, and 99 deaths in the last 24 hours.

Total cases 24,79,682

Total recoveries 22,14,867

Death toll 53,399

Active cases 2,10,120 pic.twitter.com/7P0fZj77ip

