Maharashtra: पन्नास वर्षांपूर्वीचे देशी भातवाण जपून मिळवले पेटंट; दयानंद चौगुले यांच्या प्रयत्नांना यश; ‘मुंडगा’ आणि ‘सर्वट’ वाणांना मान्यता

राजापूर: नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या पन्नास वर्षांपूर्वीच्या देशी भातवाणांचे जतन करून त्यांना नवसंजीवनी देण्याचे काम राजापूर तालुक्यातील खरवते येथील प्रगतशील शेतकरी दयानंद चौगुले यांनी केले आहे. त्यांनी जपलेल्या ‘मुंडगा’ आणि ‘सर्वट’ या पारंपरिक भातवाणांवर कृषी विभाग आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठाने तब्बल सात वर्षे संशोधन केले. या संशोधनानंतर या दोन्ही वाणांना भारत सरकारचे पेटंट प्राप्त झाले. .देशी बियाण्यांचे संवर्धन, त्यांचे शास्त्रीय दस्तऐवजीकरण आणि पुढील पिढीपर्यंत त्यांचे जतन करण्यासाठी केलेले चौगुले यांचे कार्य आज राज्यासाठी आदर्श ठरत आहे. चौगुले यांनी केवळ ‘मुंडगा’ आणि ‘सर्वट’ हे वाण जतन केले नाहीत तर आरोग्यदायी गुणधर्म असलेल्या देशी भाताच्या तब्बल ३० वाणांचे संकलन करून त्यांचे संवर्धन केले आहे..Ayodhya Food: अयोध्या स्टाईल ब्रेकफास्ट करायचाय? राम मंदिर दर्शनानंतर या ठिकाणी फूड लव्हर्स नक्की जातात; कारण आहे 'महावीर टिक्की'.कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्र, गडचिरोली तसेच दिल्ली, आसाम आणि उत्तर प्रदेश येथील विविध भागांतून त्यांनी हे वाण गोळा केले आहेत. तीन ते साडेचार महिन्यांच्या कालावधीत तयार होणाऱ्या या वाणांमध्ये मधुमेह, कर्करोग, सांधेदुखीसारख्या आजारांसाठी उपयुक्त औषधी गुणधर्म आणि कॅल्शियमयुक्त वैशिष्ट्ये असल्याचे मानले जाते..शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्काराने गौरव देशी भातवाणांचे जतन, त्यावरील संशोधनाला मिळवून दिलेली शास्त्रीय मान्यता आणि कृषिक्षेत्रातील भरीव योगदानाची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने चौगुले यांना ‘वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार’ प्रदान करून गौरवले आहे. राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते त्यांना ४४ हजार रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले..Pune Case : लोहगड खूनप्रकरणातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांचे आजोबा देवीचंद अग्रवाल यांचे उपचारादरम्यान निधन."राज्यशासनातर्फे देण्यात आलेला वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार हा केवळ माझा नसून माझ्या सर्व मातीत काम करणाऱ्या शेतकरी, कष्टकरी बांधवांचा आहे." - दयानंद चौगुले, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.