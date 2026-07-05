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Maharashtra: पन्नास वर्षांपूर्वीचे देशी भातवाण जपून मिळवले पेटंट; दयानंद चौगुले यांच्या प्रयत्नांना यश; ‘मुंडगा’ आणि ‘सर्वट’ वाणांना मान्यता

Traditional Rice Varieties Receive Government Patent: राजापूरातील शेतकरी दयानंद चौगुले यांनी जपलेल्या देशी भातवाण, मुंडगा आणि सर्वट या वाणांना भारत सरकारचे पेटंट मिळाले
Maharashtra

Maharashtra

esakal

प्रशांत पाटील
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राजापूर: नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या पन्नास वर्षांपूर्वीच्या देशी भातवाणांचे जतन करून त्यांना नवसंजीवनी देण्याचे काम राजापूर तालुक्यातील खरवते येथील प्रगतशील शेतकरी दयानंद चौगुले यांनी केले आहे. त्यांनी जपलेल्या ‘मुंडगा’ आणि ‘सर्वट’ या पारंपरिक भातवाणांवर कृषी विभाग आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठाने तब्बल सात वर्षे संशोधन केले. या संशोधनानंतर या दोन्ही वाणांना भारत सरकारचे पेटंट प्राप्त झाले.

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