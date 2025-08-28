महाराष्ट्र बातम्या

Shivaji Maharaj : विदर्भातला 'तो' दगाबाज! ज्याने औरंगजेबाला सांगितलं होतं शिवराय कुठे लपले आहेत

The Untold Story of Shivaji Maharaj at Mailgad Fort and Aurangzeb Betrayal | छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मैलगड किल्ल्यावरील धाडसी सुटकेची कहाणी; विश्वासघाताचा कट उधळला!
महाराष्ट्राच्या मातीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयात अभिमानाने कोरलेला आहे. त्यांच्या धाडसी कृती, शौर्य आणि बुद्धिमत्तेच्या कथा आजही प्रत्येकाला प्रेरणा देतात. विदर्भातील मैलगड किल्ल्यावर घडलेली एक थरारक घटना या इतिहासातील एक सोनेरी पान आहे, ज्यामध्ये विश्वासघात आणि सतर्कतेचा रोमांचकारी संगम दिसतो.

