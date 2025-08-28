Shivaji Maharaj : विदर्भातला 'तो' दगाबाज! ज्याने औरंगजेबाला सांगितलं होतं शिवराय कुठे लपले आहेत

महाराष्ट्राच्या मातीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयात अभिमानाने कोरलेला आहे. त्यांच्या धाडसी कृती, शौर्य आणि बुद्धिमत्तेच्या कथा आजही प्रत्येकाला प्रेरणा देतात. विदर्भातील मैलगड किल्ल्यावर घडलेली एक थरारक घटना या इतिहासातील एक सोनेरी पान आहे, ज्यामध्ये विश्वासघात आणि सतर्कतेचा रोमांचकारी संगम दिसतो..आग्र्यातून सुटकेनंतरचा प्रवास१६६६ मध्ये औरंगजेबाच्या कैदेतून चतुराईने सुटका करून घेतल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्याकडे परतत होते. या प्रवासात त्यांनी विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातील मैलगड किल्ल्यावर काही काळ विश्रांती घेतली. हा किल्ला त्यावेळी गोसावी नावाच्या किल्लेदाराच्या ताब्यात होता. या किल्ल्यावर महाराजांचे आगमन ही एक गुप्त बाब होती, कारण औरंगजेबाचे सैन्य त्यांचा पाठलाग करत होते..Shivaji Maharaj : शिवाजी महाराजांच्या काळात पुण्याचा महसूल किती होता? इतिहासाचा उलगडा.लोभाने बरबटलेला विश्वासघातमैलगड किल्ल्याचा किल्लेदार गोसावी याने, लोभाच्या मोहात पडून, शिवाजी महाराज किल्ल्यावर असल्याची गुप्त माहिती औरंगजेबापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या या कृत्याने स्वराज्याच्या स्वप्नांना धोका निर्माण झाला होता. गोसावीने औरंगजेबाच्या सैन्याला माहिती देण्याचे कट्टर कारस्थान रचले, ज्यामुळे शिवरायांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता होती.किल्लेदाराच्या पत्नीची सतर्कताया नाजूक प्रसंगी किल्लेदाराच्या पत्नीने अप्रतिम सतर्कता दाखवली. तिला पतीच्या विश्वासघाताची माहिती मिळताच तिने तात्काळ शिवाजी महाराजांना याची खबर दिली. तिच्या या धाडसी कृतीमुळे महाराजांना संभाव्य धोक्याची जाणीव झाली. त्यांनी त्वरित परिस्थितीचा अंदाज घेतला आणि किल्ल्यावरून सुरक्षितपणे बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला..शिवरायांची धाडसी सुटकाशिवाजी महाराजांनी आपल्या बुद्धिमत्तेचा आणि धैर्याचा वापर करत मैलगड किल्ल्यावरून सुरक्षितपणे बाहेर पडण्याची योजना आखली. त्यांनी कोणताही गोंधळ न करता, योग्य वेळी किल्ला सोडला. इतिहास संशोधक प्रा. डॉ. किशोर वानखडे यांच्या मते, महाराज पुढे कोणत्या मार्गाने गेले याची निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. मात्र, त्यांच्या या धाडसी सुटकेने स्वराज्याच्या स्वप्नांना नवे बळ मिळाले..इतिहासाचे प्रेरणादायी पानमैलगड किल्ल्यावरील हा प्रसंग शिवाजी महाराजांच्या बुद्धिमत्तेचे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या निष्ठेचे उदाहरण आहे. किल्लेदाराच्या पत्नीच्या सतर्कतेने आणि महाराजांच्या प्रसंगावधानाने स्वराज्याच्या या महान योद्ध्याचे प्राण वाचले. ही घटना आपल्याला विश्वासघाताच्या धोक्यापासून सावध राहण्याची आणि निष्ठेची किंमत शिकवते..Shivaji Maharaj: मुंबई पोलिसांच्या लाठीमागे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक वारसा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.