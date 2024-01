टँकर-ट्रक चालकांच्या संपाचा मोठा फटका! पेट्रोल पंपावर रांगा, जाणून घ्या कशी आहे राज्यात स्थिती?

मुंबई- हिट अँड रन कायद्याच्या विरोधात वाहतूकदारांनी तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला आहे. त्याच आज दुसरा दिवस आहे. सोमवारी वाहतूकदारांच्या संपाला काही ठिकाणी हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळाले. शिवाय, संपामध्ये मोठ्या प्रमाणात इंधन वाहून नेणाऱ्या ट्रक चालकांचा समावेश असल्याने त्याचा मोठा फटका राज्यात पाहायला मिळाला आहे. (truck driver strike for second day Queues of vehicles at petrol pumps know situation)

इंधन ट्रकांचे चालक संपात सहभागी असल्याने पेट्रोल पंपावर लोकांनी सोमवारी रात्रीपासून मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. तेच चित्र आज सकाळी देखील पाहायला मिळाले. अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपावर पेट्रोल-डिझेल संपल्याचा पाट्या लागल्या आहेत. दुसरीकडे, काही जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेल पुरवठा सुरळीत सुरु आहे. नागपूरमध्ये वाहतूकदारांनी संप मागे घेतला आहे.