Divyanga Pramanpatra: बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची आता खैर नाही. कारण दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे अॅक्शन मोडमध्ये आलेले आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाने विविध विभागांकडून मागवलेली माहिती मिळालेली नसल्याने पुढील कारवाई प्रस्तावित होऊ शकते..दिव्यांग कल्याण विभागाने राज्य शासनाच्या ४० विभागांकडे दिव्यांगांबाबतची माहिती मागवली होती. मात्र हे आदेश पायदळी तुडवत ३८ विभागांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांनी सर्व विभागांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यामध्ये ४ टक्के दिव्यांग आहेत. मात्र प्रत्यक्षात १.४ टक्केच कर्मचारी कार्यरत असल्याचं स्पष्ट झालंय..दिव्यांगांची माहिती कोण लपवतंय?तुकाराम मुंढे यांनी शासनाच्या ४० विभागांना नोटीस धाडत दिव्यांगांबद्दलची माहिती मागवली होती. या ४० विभागांसह महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित संस्था यांनाही माहिती पाठवण्यास सांगण्यात आलेलं होतं. १७ लाख ५० हजार एवढी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. शासनाला माहिती पाठवलेले दोन विभाग, दिव्यांग कल्याण आणि कृषी विभाग आहे. त्यातही कृषी विभागाने केवळ मंत्रालय स्तरावरची माहिती दिलीय..शासनाच्या सेवेत असलेले अपंग कर्मचारी १.४ टक्के इतकेच आहेत. शासनाकडे अपंग कर्मचाऱ्यांची ४ लाख ८७ हजार २९३ इतकी पदं आहेत. यामध्ये केवळ ६ हजार ९०९ एवढेच अपंग कर्मचारी आहेत. १ जानेवारीपर्यंत माहिती पाठवण्याचे आदेश तुकाराम मुंढे यांनी दिले होते. मात्र माहिती न देणाऱ्या विभागांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.