मुंबई : वारंवार बदल्यांमुळं आणि आपल्या कठोर निर्णयांमुळं कायम चर्चेत असलेले प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा एकदा बदली झाली आहे. त्यांच्यासह इतर २० अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या झाल्या आहेत, शिंदे-फडणवीस सरकारनं हा मोठा निर्णय घेतला आहे. (Tukaram Mundhe and other 19 officers transfered by Maha Govt)

शुक्रवार २ जानेवारी २०२३ रोजी या बदल्यांचा शासन आदेश काढण्यात आला असून यामध्ये सामान्य प्रशासन विभाग ते साखर आयुक्तांपर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या शासन आदेशानुसार, तुकाराम मुढे यांची मराठी भाषा विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)

गेल्या १६ वर्षात त्यांची २० वेळा त्यांची बदली झाली आहे. सध्या त्यांच्याकडं कृषी व पशुसंवर्धन विभागात अतिरिक्त मुख्य सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. महिन्याभरापूर्वीच त्यांची या विभागात बदली करण्यात आली होती. (Marathi Tajya Batmya)

कोणत्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या झाल्या बदल्या?