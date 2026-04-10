दोघांना बीडमधून पकडले! काकाची दुचाकी घेतली, तुळजापुरात मद्यपान केले अन्‌ सोलापुरात आले, दीड लाखांचे गंठण हिसकावून गेले; पोलिसांनी 200 CCTV तपासले अन्‌...

सोलापूर : जुना पुना नाका ते अरविंदधाम या रोडवरील मेडप्लस मेडिकलसमोर ७ एप्रिलला सायंकाळी पावणेआठच्या सुमारास दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी विजयालक्ष्मी धोंडिराम सावळे (वय ६६, रा. अवंती नगर) यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून नेले होते. दुचाकीस्वार बीड जिल्ह्यातील असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. फौजदार चावडी पोलिसांच्या पथकाने दुचाकीस्वारांना बीडमध्येच पकडले आणि सोलापुरात आणले. रात्री उशिरापर्यंत त्यांची चौकशी सुरु होती. दोघेही अल्पवयीन असून त्यातील एकाविरुद्ध पूर्वीचे दोन गुन्हे दाखल आहेत. काकाची दुचाकी घेऊन तो दुसऱ्या एका मित्रासोबत तुळजापुरात आले होते. त्याठिकाणी मद्यपान केले आणि दोघेही चोरीसाठी सोलापुरात आले. गंठण हिसकावून दोघेही पसार झाले होते. पोलिसांनी त्यांच्याकडून चोरलेले दागिने हस्तगत केले आहेत.
फिर्यादी विजयालक्ष्मी सावळे या दोन मैत्रिणींसमवेत सायंकाळी पावणेआठच्या सुमारास वॉकिंगसाठी बाहेर पडल्या. तिघीही बोलण्यात व्यस्त होत्या. बोलत असल्याने तिघीही हळूहळू पुढे येत होत्या. चोरीच्या उद्देशाने त्या रोडवर थांबलेले दुचाकीस्वार तिन्ही महिलांमागून पुढे गेले. थोड्या अंतरावर काही सेकंद थांबून पुन्हा परत फिरले. जाताना त्यांनी ज्या महिलेच्या गळ्यात दागिने पाहिले, त्याच महिलेच्या गळ्यात हात घालून त्यांचे साडेतीन तोळ्यांचे मंगळसूत्र हिसकावले.
फौजदार चावडी, जोडभावी पेठ, जेलरोड पोलिसांचे प्रत्येकी एक पथक, शहर गुन्हे शाखेची सात पथके त्यांच्या शोधासाठी मेहनत घेत होते. खबऱ्यांच्या माध्यमातून गुन्हे प्रकटीकरण पथकप्रमुख सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. क्षीरसागर यांच्या पथकाने त्या दोघांनाही शोधून काढले.
२०० सीसीटीव्ही कॅमेरे पडताळले अन्...
बीडमधील दोघे दुचाकीवरुन चोरीच्या उद्देशाने सोलापुरात आले होते. येताना ते तामलवाडी रोडने सोलापुरात आले आणि जाताना पुणे रोडने गेले. जाताना त्यांचे चेहरे सीसीटीव्हीत स्पष्ट दिसत नव्हते आणि ते कोणत्या रोडने गेले याचाही अंदाज येत नव्हता. त्यामुळे पोलिसांनी सोलापूर शहरात येणाऱ्या रस्त्यांवरील सीसीटीव्ही पडताळले आणि त्यांचे चेहरे स्पष्ट झाले. खबऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांना पकडले. पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांनी या पथकाचे अभिनंदन केले आहे.
