Single Mother Childrens : एकल मातांची दोन लाख मुले शिक्षणात; नाशिक, जळगाव आघाडीवर

पुणे - राज्यात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेत असलेल्या एकल मातांच्या मुलांची संख्या दोन लाख २३ हजार ४२ इतकी आहे. यात सर्वाधिक १४ हजार ३६७ मुले नाशिक जिल्ह्यात, त्यापाठोपाठ १३ हजार ७७४ मुले जळगाव जिल्ह्यात आहेत, तर पुणे जिल्ह्यात एकल मातांची एकूण पाच हजार ९५९ मुले बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेत असल्याची माहिती समोर आली..राज्यातील एकल मातांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यामुळे या महिलांना मुलांचे शिक्षण पूर्ण करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. परिणामी, महिला त्यांच्या मुलांना शाळेतून काढून टाकतात आणि विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात..या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, राज्यातील एकल मातांच्या मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जाऊ नये, म्हणून एकल मातांच्या मुलांना शिक्षणामध्ये अधिकाधिक सुविधा देण्याच्या अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने यंदा पहिल्यांदाच अशा विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले आहे..या सर्वेक्षणानुसार, नागपूर जिल्ह्यात एकल मातांची सर्वांत कमी म्हणजेच एक हजार आठ मुले शिक्षण घेत आहेत. यात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या अशा मुलांचे सर्वेक्षण करून जिल्हानिहाय आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी यांनी राज्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, महापालिका आणि नगरपालिकांचे प्रशासन अधिकारी यांना दिल्या होत्या..त्यानुसार पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर या विभागांतर्गत माहिती संकलित करून त्याचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात आला.या अहवालानुसार, राज्यातील एकल मातांची एकूण दोन लाख २३ हजार ४२ मुले पहिली ते बारावी या इयत्तांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यात एक लाख ११ हजार २८५ मुले, तर एक लाख ११ हजार ७५७ मुली आहेत. ही मुले शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत..एकल माता असलेल्या मुलांच्या आकडेवारीचा जिल्हानिहाय अहवाल प्रधान सचिवांना देण्यात आला आहे. एकल मातांच्या इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज लक्षात घेऊन, हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.- शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण विभाग.राज्यातील आकडेवारीमुले - १,११,२८५मुली - १,११,७५७एकूण - २,२३,०४२.