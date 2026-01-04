महाराष्ट्र बातम्या

Single Mother Childrens : एकल मातांची दोन लाख मुले शिक्षणात; नाशिक, जळगाव आघाडीवर

राज्यातील एकल मातांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यामुळे या महिलांना मुलांचे शिक्षण पूर्ण करताना तारेवरची कसरत करावी लागते.
पुणे - राज्यात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेत असलेल्या एकल मातांच्या मुलांची संख्या दोन लाख २३ हजार ४२ इतकी आहे. यात सर्वाधिक १४ हजार ३६७ मुले नाशिक जिल्ह्यात, त्यापाठोपाठ १३ हजार ७७४ मुले जळगाव जिल्ह्यात आहेत, तर पुणे जिल्ह्यात एकल मातांची एकूण पाच हजार ९५९ मुले बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेत असल्याची माहिती समोर आली.

