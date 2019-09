उदयनराजेंना भाजपने फसविले

पुणे - राज्यातील भाजप सरकारने मराठा आरक्षण आणि नोकरभरतीबाबत मराठा समाजाला फसविले आहे. आता ते छत्रपती उदयनराजेंना फसविणार आहेत, असा आरोप मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपच उदयनराजेंचा जाणीवपूर्वक पराभव करणार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पण, राजेंचा पराभव झाला, तर भाजप सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. उदयनराजे मराठा समाजाची अस्मिता आहे. त्यांना निवडून आणण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची असल्याचे समन्वयकांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला राज्य समन्वयक महेश डोंगरे, संजय सावंत, बबन सुद्रीक, भगवान माकने, सतीश वेताळ, लक्ष्मण शिरसाठ, दत्ता मोरे, अमित घाडगे, हरिभाऊ बोडके, गजानन देठे, राजेंद्र गरड, शरद गायकवाड, कांतिलाल गिरे, शिवराज जोगदंड, अजित जाधव आदी उपस्थित होते. मराठा आरक्षण मागणी आंदोलनात ४२ जणांनी आत्महत्या केल्या. त्यांच्या नातेवाइकांना सरकारी नोकरी आणि प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. प्रत्यक्षात ते अमलात आणले नाही, असेही समन्वयकांनी सांगितले. ‘त्यांना त्यांची जागा दाखवून देऊ’

नाशिकच्या सभेत उदयनराजेंचा अवमान करण्यात आला. पण, ते याबाबत बोलू शकत नाहीत. शिवाय, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांना विधानसभेची पायरी चढू देणार नाही. या विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात प्रचार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठा क्रांती ठोक मोर्चा कोणतीही निवडणूक लढणार नाही. जो कोणीही समाजाच्या नावावर निवडणूक लढवेल, त्यांना त्यांची जागा दाखवून देऊ, असा इशाराही समन्वयकांनी दिला.

