Shiv Sena MLA Disqualification : उद्या जर वेडावाकडा निकाल आला तर... CM शिंदे-नार्वेकर भेटीवरून उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली शंका

न्यायमूर्तीच अरोपीला जाऊन भेटलेत

उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केलं आहे, असं आजपर्यंत झाल्याचं माझ्या ऐकवात नाही. लवाद म्हणून बसलेले विधानसभेचे अध्यक्ष (राहुल नार्वेकर) हे दोन वेळ मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) यांना घरी जाऊन भेटले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांना भेटू शकतात का हा भाग वेगळा झाला, पण सध्या ते ज्या भूमिकेत आहेत त्याचा अर्थ असा होतो की, न्यायमूर्तीच अरोपीला जाऊन भेटलेत. तेही एकदा नाही दोनदा असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. (Judge went and met the accused)