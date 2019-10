Vidhan Sabha 2019 : लहान, मोठा भाऊ असं काही नसतं; नातं महत्वाचं : उद्धव ठाकरे

मुंबई : लहान, मोठा भाऊ असं काही नसतं; भावा-भावाचं नातं महत्वाचं असल्याचे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज भाजप शिवसेनेच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आकड्यावर सगळं काही अवलंबून नसतं, एकदा ठरवलं की बाकीच्या वस्तू आपणहून येत असतात. शिवसेना भाजप मनाने एकत्र आहेत. युतीचा प्रश्न समजूतदारपणे सोडवला असल्याचेही उद्धव यांनी स्पष्ट केले आहे. एखादी गोष्ट करायची म्हणजे करायची, तुझं माझं न करता आम्ही सत्तेत आल्यास एकत्रित व्यवस्थित काम करू असेही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray on 'Aditya Thackeray for CM demands': The first step in politics doesn’t mean that you have to become the Chief Minister of this state. He has just entered politics, this is just the beginning. pic.twitter.com/8xNqfEdDt4

