Vaibhav Maharashtrache: मराठी संत परंपरेचा वारसा उलगडणार एका अनोख्या आवाजात; खास Audio Podcast मालिकेत ऐका वैभव संत परंपरेचे

एक मे, म्हणजे महाराष्ट्र दिन. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आणि गौरव साजरा करण्याचा दिवस. या सुवर्णदिनी 'सकाळ माध्यम समूहा'ने आपल्या वाचकांसाठी आणि श्रोत्यांसाठी 'वैभव महाराष्ट्राचे' ही एक विशेष ऑडिओ पॉडकास्ट मालिका सादर केली आहे.महाराष्ट्राला समृद्ध आणि वैभवशाली बनविण्यात योगदान देणाऱ्या थोर संतांपासून, साहित्यातील महर्षी, कलावंत ते आधुनिक उद्योजकांपर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास या मालिकेत उलगडणार आहे. वैभव महाराष्ट्राचे' ही केवळ व्यक्तिमत्त्वांची मालिका नाही, तर महाराष्ट्राच्या आत्म्याचा, अभिमानाचा आणि प्रेरणेचा प्रवास आहे..पहिला भाग: वैभव संतपरंपरेचे!पहिल्या भागात ७००-८०० वर्षांपासून चालत आलेल्या वारीचे व्यवस्थापन कौशल्य, संत ज्ञानेश्वरांचे 'पसायदान', जगद्गुरु तुकोबांचा मानवतावाद आणि संत नामदेव महाराजांनी पंजाबपर्यंत फडकवलेला भागवत धर्माचा झेंडा अशा अनेक विषयांचा आढावा घेण्यात आला आहे.संत चोखामेळा, संत जनाबाई, संत एकनाथ आणि मुक्ताबाई यांनी समतेचा आणि स्वच्छतेचा विचार कसा मांडला, हे या पॉडकास्टमध्ये अतिशय रंजक पद्धतीने मांडण्यात आले आहे. संतांनी कधीही 'काम सोडून देव करा' असे सांगितले नाही, तर 'कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी' म्हणत कामातच देव शोधायला शिकवले, हा विचार आजच्या 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'च्या काळातही कसा लागू पडतो, याचे विश्लेषण यात केले आहे..उत्सुकता वाढवणारा 'तो' विस्मयकारक आवाज!या पॉडकास्टचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याला लाभलेला 'खास आवाज'. हा आवाज असा आहे, ज्याने महाराष्ट्राला दशकानुदशके हसवले, रडवले आणि समृद्ध केले. हा आवाज ऐकताना तुम्हाला एका लाडक्या व्यक्तिमत्त्वाचा भास होईल, जे आता आपल्यात नसले तरी त्यांच्या स्वराची जादू आजही कायम आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हा 'लाडका' स्वर नक्की कोणाचा आहे? हे गुपित उलगडण्यासाठी तुम्हाला हा पॉडकास्ट नक्की ऐकावा लागेल..पॉडकास्ट कुठे ऐकता येईल?ही ऑडिओ मालिका श्रोत्यांना खालील प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. दिलेल्याAudio Platforms: ही मालिका Apple,Amazon, Spotify आणि YouTube च्या सकाळ पॉडकास्ट चॅनेलवरही ऐकता येईल. महाराष्ट्राचा इतिहास, संस्कृती आणि इथल्या कर्तबगार माणसांची ओळख करून देणारी ही मालिका प्रत्येक मराठी माणसाने नक्कीच ऐकावी, असे आवाहन 'सकाळ माध्यम समूहा'तर्फे करण्यात आले आहे.