१०० च्या जागी ५०० तर ४०० च्या २०००... ATM मध्ये मोठी बिघाड, पैसे काढण्यासाठी लोकांची झुंबड!

शनिवारी रात्री वसईतील गोलाणी नाका परिसरातील एका हिताची एटीएममध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने मोठी खळबळ उडाली. ग्राहकांनी मागितलेल्या रकमेपेक्षा अनेक पटीने अधिक रक्कम मशीनकडून बाहेर पडत असल्याचे समोर आले. ही घटना समजताच परिसरात चर्चा पसरली आणि नागरिकांचा मोठा जमाव एटीएमसमोर जमा झाला..एका ग्राहकाने एटीएममधून १०० रुपयांची पैसे काढण्याची विनंती केली. मात्र मशीनने आश्चर्यकारकरीत्या ५०० रुपये दिले. तरीही त्यांच्या खात्यात फक्त १०० रुपयेच वजा झाल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे ४०० रुपये काढण्याची मागणी केल्यावर मशीनने २,००० रुपये वितरित केले. अशा प्रकारे अपेक्षित रकमेपेक्षा पाच पट अधिक रक्कम मिळत असल्याचे अनेक ग्राहकांच्या निदर्शनास आले..अकस्मात उद्भवलेल्या या तांत्रिक बिघाडामुळे आर्थिक अनियमितता निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन स्थानिक पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप केला. त्यांनी एटीएमवरील सर्व व्यवहार तात्पुरते स्थगित केले. जमावाला शांत करण्याबरोबरच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक ते पाऊल उचलले..kidney Transplant: आईने मुलाला, बहिणीने भावाला दिले जीवनदान; प्रवरा रुग्णालयात अवयव प्रत्यारोपण यशस्वी, उल्लेखनीय कामगिरी!.या घटनेची माहिती संबंधित बँक आणि त्यांच्या तांत्रिक विभागाला देण्यात आली आहे. सध्या बँकेचे तांत्रिक पथक एटीएमची सखोल तपासणी करत आहे. मशीन पूर्णपणे दुरुस्त झाल्याशिवाय एटीएम सेवा पुन्हा सुरू केली जाणार नसल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले आहे..ही घटना पुन्हा एकदा सिद्ध करते की, डिजिटल व्यवहारांच्या युगातही तांत्रिक बिघाड संपूर्णपणे टाळता येत नाहीत. यूपीआयसारख्या सुविधांमुळे एटीएमवरील अवलंबित्व कमी झाले असले तरी, जेव्हा एटीएमचा वापर करावा लागतो तेव्हा अशा अप्रत्याशित समस्या उद्भवू शकतात..Rajdhani Express fire: मुंबई-दिल्ली मार्गावर खळबळ; राजधानी एक्सप्रेसला आग, ६८ प्रवाशांची सुखरूप सुटका, काही गाड्यांना फटका...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.