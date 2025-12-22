महाराष्ट्र बातम्या

Vasai Virar Election : चिन्हांच्या खेळात अडकली महाविकास आघाडी व बहुजन विकास आघाडीची युती; वसई-विरारमध्ये राजकीय गोंधळ उभा!

Political Alliance : वसई-विरार महापालिकेतील महाविकास आघाडी आणि बविआ युती समान चिन्हावर अडकली आहे. भाजपाला रोखण्यासाठी ४ पक्ष एकत्र आले असले तरी चिन्हावर तांत्रिक पेच आहे.
Dispute Over Election Symbol and Its Impact

Dispute Over Election Symbol and Its Impact

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : भाजपच्या विरोधात विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयन्त वसई विरार मध्ये बहुजन विकास आघाडी आणि महाविकास आघाडी करत असून ,एकत्र येण्यावर सर्वांचे एकमत झाले असलेबतरी ही युती चिन्हावर अडली असल्याचे संकेत मिळत आहेत. वसई विरार महापालिकेसाठी महाविकास आघाडीने हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीसोबत निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी आता समान चिन्हाच्या आग्रहामुळे पेच निर्माण झाला आहे. आमच्या शिट्टी या चिन्हावर निवडणूक लढवावी असे ठाकूरांनी उबाठा आणि कॉंग्रेसला सांगितले आहे.

Loading content, please wait...
election
Maharashtra Politics
MVA government
vasai virar
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com