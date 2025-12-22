Vasai Virar Election : चिन्हांच्या खेळात अडकली महाविकास आघाडी व बहुजन विकास आघाडीची युती; वसई-विरारमध्ये राजकीय गोंधळ उभा!

विरार : भाजपच्या विरोधात विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयन्त वसई विरार मध्ये बहुजन विकास आघाडी आणि महाविकास आघाडी करत असून ,एकत्र येण्यावर सर्वांचे एकमत झाले असलेबतरी ही युती चिन्हावर अडली असल्याचे संकेत मिळत आहेत. वसई विरार महापालिकेसाठी महाविकास आघाडीने हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीसोबत निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी आता समान चिन्हाच्या आग्रहामुळे पेच निर्माण झाला आहे. आमच्या शिट्टी या चिन्हावर निवडणूक लढवावी असे ठाकूरांनी उबाठा आणि कॉंग्रेसला सांगितले आहे..तर नवीन चिन्ह घेऊन निवडणूक लढवावी असा पर्याय महाविकास आघाडीने दिला आहे. मात्र त्यावर एकमत न झाल्याने नव्या युतीची घोषणा लांबणीवर पडली आहे भाजपाला रोखण्यासाठी हितेंद्र ठाकूर यांची बविआ आणि महाविकास आघाडी आणि मनसे एकत्र आले आहेत. मात्र आता निवडणूक चिन्ह काय असावे याबाबत तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे. ४ पक्ष एकत्र असल्याने गोंधळ टाळण्यासाठी सर्व पक्षांनी समान निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवावे असे ठरले आहे. मात्र समान चिन्ह काय असावे त्यावरच या नव्या आघाडीबाबत पेच निर्माण झाला आहे..Sangli Election Result : शिराळा नगरपंचायतीत सत्तांतर; भाजप-शिवसेना महायुतीच्या विजयाने राष्ट्रवादीला मोठा धक्का.बविआचे पारंपरिक चिन्ह शिट्टी आहे आणि त्यावरच निवडणूक लढवावी असा बविआ अध्यक्ष ठाकूरांचा आग्रह आहे. कॉंग्रेस आणि शिवसेना उबाठा त्यासाठी शिट्टी चिन्हाला तयार नाही. शिट्टी चिन्ह घेतले तर आमचा पक्ष बहुजन मध्ये विलिन झाला असा समज होईल. कॉंग्रेसचा पंजा हे राष्ट्रीय चिन्हा घ्यावे असे कॉंग्रेसेचे जिल्हाध्यक्ष ओनील आल्मेडा यांनी सांगितले. उबाठा शिवसेनेने शिट्टी नको असं मत मांडलं आहे..ज्या शिट्टीला आजवर विरोध केला त्याच चिन्हावर मत कशी मागणार असा सवाल उबाठाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण म्हाप्रळकर यांनी केला आहे. दुसरीकडे नवीन चिन्ह घेतले तर लोकांपर्यंत पोहोचता येणार नाही, असे बविआ अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर यांनी सांगितले. समान चिन्हाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांकडून याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे दोन्ही पक्षांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.