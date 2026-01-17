Vasai Virar Mayor : वसई-विरारमध्ये बविआची सत्ता, पण महापौर कोण? आरक्षणाच्या सोडतीकडे साऱ्यांचे डोळे!

विरार : वसई विरार महानगरपालिकेवर बहुजन विकास आघाडीची सत्ता आली असून त्यांचा महापौर बसणार असला तरी महानगरपालिकेच्या महापौरांचे आरक्षण अजून जाहीर झाले नसल्याने आता या आरक्षणाची प्रतीक्षा निवडणून आलेल्याना करावी लागणार आहे. .वसई-विरार महापालिकेच्या महापौर पदाचे आरक्षण नव्याने काढण्याकरिता शासनाने महापालिकेकडून माहिती मागितली होती . या पूर्वीच्या महापौरपद आरक्षणासह, अनुसूचित जाती, जमातीची लोकसंख्या तसेच आता होत असलेल्या निवडणुकीचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण, प्रभाग व सदस्यसंखेची माहिती नगर विकास मंत्रालयाकडून मागविण्यात आली होती . ही सर्व माहिती पालिकेने शासनाला सादर केली होती. त्या दरम्यान निवडणूक लागल्याने महापौरपदाची आरक्षण जाहीर करणे राहिले . त्यामुळे आता पालिकेवर महापौर कोण ? यासाठी काही दिवस थांबावे लागणार असल्याचे दिसत आहे. महापौर आरक्षणाचा कार्यक्रम अजून जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्याना आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..Pune Election Crime : 'आम्ही गावकरी आहोत' म्हणत मतदान केंद्राचा रस्ता अडवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; वारजेतील घटना!.वसई-विरार महापालिकेच्या केवळ दोन सार्वत्रिक निवडणुका यापूर्वी झाल्या आहेत. २०१० आणि २०१५ या वर्षात झालेल्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी चार वेळा महापौर पदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. चौथ्या महापौर पदाचा कार्यकाळ २८ जून २०२० रोजी संपल्याने पुढील महापौर पदाचे आरक्षण १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात आले होते . मात्र २०२० मध्ये निवडणुका झाल्याच नाहीत. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने १० मे २०२२ रोजी दिलेल्या कार्यक्रमानुसार वसई विरार महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने आरक्षित प्रभागांची जाहीर जोडत ३१ मे २०२२ रोजी काढण्यात आली होती. त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट होता. .राज्यातील २७ महानगरपालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत नगर विकास विभागाने १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी काढली होती. तर १४ नोव्हेंबर रोजी त्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या सोडतीमध्ये वसई विरार महानगरपालिकेच्या महापौर पदाचे आरक्षण 'अनुसूचित जमाती' या प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आले होते. आता मात्र महापौर पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी नगरविकास विभागाने सन २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची अचूक माहिती महापालिकेकडून मागितली होती . त्यामुळे आता महापौरपदाची आरक्षण काय पडते याकडे साऱ्या विजयी उमेदवारांचे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.