अल्पवयीन मुलाच्या हाती वाहन, वडिलास भरावा लागेल १०,००० दंड! सोलापूर शहरात बेशिस्त वाहनचालकांवर ‘सिग्नल’च्या ठिकाणी पण कारवाई; १४ मार्चला लोकअदालत

तात्या लांडगे
सोलापूर : अल्पवयीन मुलाच्या हाती दुचाकी आढळल्यास त्याच्या पालकास दहा हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. वाहनाचा विमा नसल्यास दोन हजार रुपयांचा स्वतंत्र दंड आकारला जातो. सोलापूर शहर वाहतूक पोलिसांनी मागील महिनाभरात चार दुचाकींच्या मूळ मालकांवर अशा प्रकारची कारवाई केली आहे. दंड जागेवरच भरून वाहन त्यांच्या ताब्यात दिले जाते, पालकास समज देऊन सोडण्यात येते आणि पुढील कारवाईसाठी खटला न्यायालयात पाठविला जातो, अशी माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली.
अल्पवयीन मुलांच्या हाती वाहन दिल्यास मूळ मालकास एकूण दहा हजार रुपयांचा दंड होतो. तरीही शहरातील शेकडो पालक आपल्या अल्पवयीन मुलांना दुचाकी व चारचाकी वाहने बिनधास्तपणे देत आहेत. ही मुले शाळा, महाविद्यालये तसेच कोचिंग क्लासेससाठी ये-जा करतात. रस्त्यांवरील वाढती वाहतूक आणि गोंधळामुळे त्यांचे लक्ष विचलित होऊन अपघात घडतात. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी अशा बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई तीव्र केली असून संबंधित मुलांच्या पालकांना बोलावून थेट दंड वसूल केला जात आहे. शहरातील सिग्नलवर तैनात पोलिसांनाही अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
१४ मार्च रोजी लोकअदालत
मागील वर्षभरात सोलापूर शहर वाहतूक पोलिसांनी शहरातून ये-जा करणाऱ्या दोन लाख ३९ हजार बेशिस्त वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली. या वाहनचालकांवर तब्बल २२ कोटी ८१ लाख रुपयांचा दंड प्रलंबित आहे. १४ मार्च रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत होणार असून, त्यापूर्वी दंड न भरलेल्या वाहनचालकांना समन्स व वॉरंट बजावले जाणार आहेत. सुमारे दहा हजारांहून अधिक वाहनचालकांना नोटिसा देण्याची तयारी सुरू आहे.
बेशिस्तांवर आता सिग्नलच्या ठिकाणी देखील कारवाई
सोलापूर शहरातील रस्त्यांवर एकही अपघात होऊ नये, यासाठी सर्वांनी वाहतूक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अनेक पालक अल्पवयीन मुलांच्या हाती वाहने देतात, त्यातून गंभीर अपघात होऊन जीवितहानीही झाली आहे. बेशिस्त वाहनचालकांमुळे अपघात आणि वाहतूक कोंडी वाढते. त्यामुळे शहरात दररोज सकाळ-संध्याकाळ चार ठिकाणी नाकाबंदी केली जाते. तसेच ठिकठिकाणी वाहतूक अंमलदार कारवाई करत असून नागरिकांमध्ये स्वयंशिस्त निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.
- सुधीर खिरडकर, सहायक पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर
