Fruit Drink Maaza: 'माझा'च्या छोटा पॅकमध्ये आढळली घाण; ११ वर्षीय मुलाची प्रकृती बिघडली

Mumbai News: मुंबईतल्या विक्रोळी भागात माझा फ्रूट ड्रिंकच्या छोट्या पॅकमध्ये चक्क घाण आढळून आली. यामुळे ११ वर्षीय मुलाची प्रकृती बिघडली होती. या प्रकरणी मुलाच्या आईने घडलेला प्रकार सांगितला. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलीय..विक्रोळीतल्या टागोर नगर येथील रामभजन कंपाऊंडमधील महालक्ष्मी डेअरीमधून ११ वर्षीय मुलाने 'माझा'चा छोटा पॅक खरेदी केला होता. मात्र या पॅकमध्ये कचरा आढळल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या मुलाने अर्धा पेय प्यायल्यानंतर त्याला त्रास जाणवू लागला..Pune Crime : खंडणीसाठी युवकाचा स्वतःच्या अपहरणाचा बनाव; घरातूनच मागितली दोन लाख रुपयांची खंडणी.पालकांनी बॉक्स तपासला असता त्यात कचरा आढळून आला. याबाबत दुकानदाराला विचारणा केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर संतप्त पालकांनी विक्रोळी पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी तत्काळ संबंधित दुकानदाराला ताब्यात घेतले असून पुढील तपास विक्रोळी पोलीस करत आहेत.