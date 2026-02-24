महाराष्ट्र बातम्या

Fruit Drink Maaza: 'माझा'च्या छोटा पॅकमध्ये आढळली घाण; ११ वर्षीय मुलाची प्रकृती बिघडली

Contamination in Maaza Tetra Pack 11-Year-Old Falls Ill in Mumbai's Vikhroli: संतप्त पालकांनी विक्रोळी पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी तत्काळ संबंधित दुकानदाराला ताब्यात घेतले.
संतोष कानडे
Mumbai News: मुंबईतल्या विक्रोळी भागात माझा फ्रूट ड्रिंकच्या छोट्या पॅकमध्ये चक्क घाण आढळून आली. यामुळे ११ वर्षीय मुलाची प्रकृती बिघडली होती. या प्रकरणी मुलाच्या आईने घडलेला प्रकार सांगितला. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलीय.

