Akola: दंगल पोलिसांना घडवून आणायची होती? राष्ट्रवादीच्या आमदाराचे भाजपसह, पोलिसांवर गंभीर आरोप

अकोल्यात शनिवारी रात्री दोन गटांत तुफान हाणामारी, दगड फेक झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. किरकोळ वादातून परिस्थिती इतकी बिघडली की दोन्ही गटांमध्ये राडा झाला. या घटनेत एक महिला पोलिस कर्मचाऱ्यासह तीन ते चार जण जखमी झाल्याची माहिती आहे.

दंगल सदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही परिस्थिती कोणी घडवून आणली यावर राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी ट्विट करत पोलिस प्रशासन आणि भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. (Violent Clash Erupts Between 2 Groups In Maharashtra Akola Section 144 Imposed NCP MLA makes serious allegations against BJP and police)

त्यांनी ट्विट मध्ये लिहिलं आहे की, "घटनास्थळी अकोला पोलीस एका तासानंतर पोहोचली. पोलिसांनाच ही दंगल घडवुन आणायची होती का? कर्नाटक निकालानंतर संभाजीनगर प्रमाणे भाजपाने अकोल्यात घडवली आहे का याची नि:पक्ष चौकशी गृह विभागाने करावी व आमच्या जिल्ह्यात शांतता कायम ठेवावी"

त्यामुळे आता पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी आणि भाजप वाद वाढण्याची चिन्ह आहेत. संभाजीनगरमध्ये देखील मागील महिन्यात मोठी दंगल उसळली होती. त्या ठिकाणी देखील मोठा राडा पाहिला मिळाला.

दरम्यान अकोल्यातील हिंसाचाराचा एक व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये दोन गटातील लोक एकमेकांवर दगडफेक करताना दिसत आहेत. यासोबतच ते वाहनांची तोडफोड करून गोंधळ घालत आहेत.

जुने शहरातील हरिहरपेठ परिसरात दोन गटांत शनिवारी रात्री ११:१५ वाजताच्या सुमारास वाद झाल्याने त्या वादाचे पर्यावसान हाणामारीत झाले. त्यानंतर काही लोकांचा जमाव तेथील घरांवर चालून गेला.

यावेळी एक गटाने तुफान दगडफेक करीत मोटारसायकलींचीही मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली, तर काही समाजकंटकांनी एक घर पेटवून दिले. या घटनेत एक महिला पोलिस कर्मचाऱ्यासह तीन ते चार जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. (Latest Maharashtra News)