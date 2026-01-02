इतिहासाला झळाळी देणारे नाव विश्वास पाटील

मराठा इतिहासात मोलाची भर टाकणारे व खपाचे अनेक उच्चांक प्रस्थापित करणारे श्री. विश्वास पाटील हे नाव अपवादात्मक आहे. यंदा मराठ्यांची राजधानी साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची झालेली निवडही अगदीच त्यांच्या कार्यास साजेशी ठरली आहे. अशा विश्वास पाटील यांच्याविषयी थोडंसं...- प्राचार्य रमणलाल शहा, सातारा..महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील इतिहासप्रेमींना विश्वास पाटील हे नाव माहीत नसेल हे क्वचितच. श्री. पाटील यांच्या अनेक कादंबऱ्या वर्षानुवर्षे वाचनप्रेमींना, इतिहासप्रेमींना गारुड घालत आहेत. घालत राहतील. त्यांच्या कादंबऱ्यांच्या खपाचा धांडोळा जरी घ्यायचं म्हटलं, तरी त्यांच्या विलक्षण, लोकप्रिय लेखन कलेची जाणीव झाल्याशिवाय राहात नाही. सर्वात गाजलेली कादंबरी म्हणजे पानिपत (४४ वी आवृत्ती), झाडाझडती (२५ वी आवृत्ती), चंद्रमुखी (२५ वी आवृत्ती), महानायक (२५ वी आवृत्ती), संभाजी (२० वी आवृत्ती), पांगिरा (१७ वी आवृत्ती), क्रांतिसूर्य (आठवी आवृत्ती), गाभुळल्या चंद्रबनात (तिसरी आवृत्ती), नॉट गॉन विथ द विंड (चौथी आवृत्ती), बंदा रुपाया (तिसरी आवृत्ती), लस्ट फॉर लालबाग, आंबी, पानिपताचे रणांगण, अण्णाभाऊंची दर्दभरी दास्तान, नागकेशर, महासम्राट (दुसरी आवृत्ती), महासम्राट (पहिली आवृत्ती), दुडिया, ग्रेट कांचना सर्कस. अशी ही एकाच लेखकाच्या लेखणीतून उतरलेल्या कादंबऱ्यांची यादी. यापैकी बारा ग्रंथ हिंदी भाषेत, आठ ग्रंथ इंग्रजी भाषेत, दहा ग्रंथ कन्नड भाषेत, तीन ग्रंथ बांगला भाषेत, तीन ग्रंथ गुजराती भाषेत, दोन ग्रंथ ओडिशा भाषेत, तीन ग्रंथ मल्याळम भाषेत, तीन ग्रंथ आसामी भाषेत व राजस्थानी, उर्दू, तमीळ व पंजाबी या भाषेमधून एक- एक अशा त्यांच्या ग्रंथांची विविध भारतीय भाषेत भाषांतरे झाली आहेत. या सर्व यादीवरून त्यांची विपुल साहित्य निर्मिती त्यांच्या निघालेल्या आवृत्त्या, भारतीय भाषांत झालेली भाषांतरे व सातासमुद्रा पलिकडे पोहोचलेली त्यांची पुस्तके हे सर्व पाहून मन विस्मयचकित झाल्याशिवाय राहात नाही..पानिपतकारमहाराष्ट्रात व महाराष्ट्राच्या बाहेर श्री. विश्वास पाटील यांचे नाव पानिपतकार विश्वास पाटील असेच घेतले जाते. त्यांची इतर सर्व साहित्यनिर्मिती असली, तरी पानिपतने त्यांना उदंड लोकप्रियता मिळवून दिली. पानिपतच्या कादंबरीसाठी त्यांनी प्रचंड पूर्वतयारी केली. लेखन करताना जणूकाही ते स्वत:च पानिपतावर अडकून पडलेले एक लढवय्ये चिवट मराठी सैनिक आहेत, अशा तडफेने ते लिहीत होते. आठवड्यातून दोन दिवस सुटी असल्यामुळे सरकारी विश्रामगृहात ते सलग दोन दिवस खोलीत स्वत:ला कोंडून घेत असत. इतर दिवशी भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या कार्यालयात संध्याकाळी तीन तास बसत असत व रात्री थोडेसे जेवण घेऊन बेडरूममध्ये त्यांच्या येरझाऱ्या सुरू असत. ‘समरप्रसंगी भाऊसाहेब काय म्हणाले असतील... त्यावर अब्दालीचे काय उत्तर असेल... नजिबाच्या काय कागाळ्या असतील हे सर्व संवाद नाट्यप्रवेश सादर केल्यासारखे ते खोलीत फिरत म्हणत राहात.’ रात्री अकराला झोपायचे व पहाटे चारला लेखनाला सुरुवात. अतिश्रमाचा तब्येतीवर परिणाम होऊन हॉस्पिटलमध्ये जावे लागले. हॉस्पिटलमध्ये त्यांची पत्नी चंद्रसेना या त्यांचा हात पकडून म्हणत असत ‘इकडून पानिपतावर चुरडल्या गेलेल्या बांगड्यांचा हिशेब जरूर मांडावा; परंतु पानिपत लिहीत असताना माझे ‘पानिपत’ होऊ देऊ नये!’.हिंदी भाषेत प्रकाशितहा विषय मनात अनेक वर्षे घोळत असल्यामुळे १९८७ च्या सुमारास रजा न घेता सात महिन्यांत त्यांनी या ग्रंथाचे लेखन पार पाडले. प्रकाशक माजगावकरांनी हा ग्रंथ वाचून पुस्तक प्रकाशित करण्याचे मान्य केले व हे पुस्तक स्वस्तिक मुद्रणालयात छापून तयार केले. सुदैवाने महाराष्ट्रातील तमाम वाचकांनी या पुस्तकाचे भरभरून स्वागत केले. शांता शेळके, शिवाजी सावंत, ग. वा. बेहेरे, म. द. हातकणंगलेकर या सर्वांनी भरभरून परीक्षणे दिली. विशेष म्हणजे तात्यासाहेब शिरवाडकरांनी लिहून कळविले ‘पानिपतचा आवाका गवसणी घालण्यासारखा आहे. कलम तुमच्यावर प्रसन्न आहे. खूप लिहा.’ खास तिसाव्या आवृत्तीच्या निमित्ताने एका दैनिकात हेरवाडकरांनी लिहिलेले ‘पानिपत’चे परीक्षण माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी वाचले आणि बाजारातून मुद्दाम प्रत मागवून ती झपाट्याने वाचली. लगेचच ही कादंबरी भारतीय ज्ञानपीठातर्फे हिंदी भाषेमध्ये प्रकाशित करायची व्यवस्था केली..युद्धाची खुमखुमीपानिपतच्या लढाईत मराठ्यांचा जरी पराभव झाला असला, तरी पानिपतावर मराठे कसे लढले हे अहमद अब्दालीनेच लिहून ठेवले आहे. दक्षिण्यांनी (मराठ्यांनी) पानिपतावर मजबूत छावणी कायम केली होती. युद्धादिवशी त्यांनी अत्यंत निकराने आमच्या लष्करावर पुन:पुन्हा हल्ले चढवले. मराठ्यांचे हे असामान्य शौर्य पाहण्यासाठी त्या दिवशी आमचे रुस्तुम आणि इस्किंदारसारखे (अफगाणांच्या महाकाव्यातील कृष्णार्जुन!) वीर मौजूद असते, तर त्यांनी मराठ्यांचा महापराक्रम पाहून आश्चर्याने तोंडात बोटे घालून चावली असती! .पुरस्कारांनी सन्मानविश्वास पाटील यांचा अभ्यास, व्यासंग, मनन, चिंतन, त्यांची प्रज्ञा व प्रतिभा, त्यांनी हे इतिहासकालीन ग्रंथ लिहिताना घेतलेले परिश्रम यासाठी त्यांना ७० च्या आसपास पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. श्री. पाटील यांना अत्यंत प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या इंदिरा गोस्वामी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यासाठी त्यांचे साहित्यिक योगदान, विशेषतः 'झाडाझडती' आणि अलीकडच्या 'नागकेशर' या कादंबरीचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) येथे झालेल्या २३ भारतीय भाषांच्या बहुभाषिक संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले आहे. त्यांच्या कादंबऱ्यांची अनेक भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरे होऊन त्या जनप्रिय ठरल्या आहेत. त्यांच्या 'पानिपत', 'महानायक' आणि 'संभाजी' या कादंबऱ्या इंग्रजीमध्ये वेस्टलैंड अमेझॉन कंपनीने, तर 'झाडाझडती' ही कादंबरी हॅचेट या कंपनीने प्रकाशित केली आहे..त्यांना या आधी केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रियदर्शनी नॅशनल अवॉर्ड, गोव्याचा नाथमाधव पुरस्कार, कोलकात्याचा भारतीय भाषा परिषदेचा साहित्य पुरस्कार असे साठहून अधिक साहित्य पुरस्कार गेल्या बत्तीस वर्षांत प्राप्त झाले आहेत. पाटील यांच्या साहित्यगुणांचा गौरव सुनील गंगोपाध्याय, अमिताव घोष, इंदिरा गोस्वामी अशा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या साहित्यिकांनी जाहीरपणे केला आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत असताना आयएएस अधिकारी या नात्याने त्यांनी शिर्डी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे अनेक वर्ष रखडलेले बांधकाम चौदा महिन्यांच्या अवधीत अग्रक्रमाने पार पाडले. मराठी व इंग्रजी भाषेतील एक उत्तम वक्ते म्हणून श्री. पाटील यांनी लौकिक मिळविला आहे. शिवाय दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर आदी शहरांतील लिटररी फेस्टिव्हल व इतर साहित्यविषयक समारंभांमध्ये आपल्या साहित्याचे व भाषेचे दर्शन घडविले आहे. 