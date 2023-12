पोलीस महासंचालक पदाचा तात्पूरता कारभार विवेक फणसाळकरांकडे; नितीन करीर मुख्य सचिवपदी

मुंबई- पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानं ते आज निवृत्त झाले आहेत. त्यानंतर पोलीस महासंचालक पदाचा तात्पूरता कारभार विवेक फणसाळकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. सेवा ज्येष्ठतेनुसार रश्मी शुक्ला यांचे नाव प्रथम क्रमांकावर होते. पण, त्या या पदासाठी इच्छूक नव्हत्या. त्या मुंबई पोलीस आयुक्त पदासाठी प्रयत्न करत आहेत.

नितीन करीर यांना मुख्य सचिवपद देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील विविध भागात काम केल्याचा त्यांना अनुभव आहे. नितीन करीर हे १९८८ च्या आयएएस बॅचचे प्रशासकीय अधिकारी आहेत. दुसरीकडे, विवेक फणसाळकर हे पोलीस महासंचालक पदासाठी इच्छूक होते. पुढील नियुक्ती होईलपर्यंत त्यांना पोलीस महासंचालक पदाचा पदभार सांभाळावा लागणार आहे. (Vivek Phansalkar is holding the interim charge of the post of Director General of Police Nitin Karir as Chief Secretary maharashtra)