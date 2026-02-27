Walmik Karad: मनोज जरांगेंचं भाकीत खरं ठरणार? वाल्मिकचा मुलगा धनंजय मुंडेंच्या विरोधात बोलणार? फेसबुक पोस्टचा अर्थ काय?

Dhananjay Munde: स्व. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात जेलमध्ये असलेला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याचा मुलगा सुशील कराड याने शुक्रवारी दुपारी एक फेसबुक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये सुशील कराड हा काहीतरी गौप्यस्फोट करणार असल्याचं दिसतंय. याच अनुषंगाने मनोज जरांगे पाटील यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी एक भाकीत केलं होतं. कराडचं कुटुंब धनंजय मुंडेंविरोधात पत्रकार परिषद घेणार, असं ते म्हणाले होते. तोच हा संदर्भ आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय..सर्वांसमोर सर्वकाही बोलणार!सुशील कराडने फेसबुकवर ''आत्ता मात्र सर्वांसमोर सर्वकाही बोलणार'' अशी पोस्ट केली आहे. तो नेमकं काय बोलणार? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. व्यापारी महादेव मुंडे प्रकरणात वाल्मिक कराडच्या मुलांची नावं पुढे आलेली होती. तेव्हा साधारण सहा महिन्यांपूर्वी सुशील कराडने सर्व आरोप फेटाळले होते. या प्रकरणात आता तीन संशयित आरोपींची नार्को टेस्ट आणि ब्रेन मॅपिंग करण्यात आलेली आहे. याचा अहवाल तपास अधिकाऱ्यांकडे आलेला आहे. विशेष म्हणजे यातील एक संशयित चार टेस्टमध्ये पॉझिटिव्ह आल्याचं वृत्त 'साम टीव्ही'ने दिलं आहे. याबाबत सुशील कराड बोलणार आहे की अन्य कुठल्या विषयावर, हे मात्र समजू शकलेलं नाही..Kolhapur Protest : गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी वडणगेकर एकवटले, सोशल मीडियावर बदनामीप्रकरणी गावबंद शांततेत.काय म्हणाले होते मनोज जरांगे?९ डिसेंबर २०२५ रोजी स्व. संतोष देशमुख यांच्या मृत्यूला एक वर्ष लोटलं होतं. त्या कार्यक्रमात बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले होते की, आरोपीचं (वाल्मिक कराड) कुटुंब धनंजय मुंडेंच्या विरोधात जाणार, अशी माहिती आमच्याकडे आहे. त्यांच्या समाधानासाठी हा (धनंजय मुंडे) बोलतोय. त्यांना कळून चुकलंय, सुटणार नाही सडणार आहे. ज्याच्यासाठी कराडने हे कृत्य केलं, तो आपला माणूस आतमध्ये सडतोय आणि हा बाहेर मजा मारतोय.. हे कुटुंबाच्या लक्षात आलेलं आहे..Aurangzeb Daughters : औरंगजेबाने कधीच स्वतःच्या मुलींचे लग्न का केले नाही? कारण वाचून अंगावर येईल काटा, हा क्रूर इतिहास ठेवलेला दडवून.जरांगे पुढे म्हणाले होते की, ''हे पाप आरोपीने कुणासाठी केलं तर ह्या परळीच्या नेत्यासाठी. कुटुंबाने आता बोलतं झालं पाहिजे. धन्यानेच सगळा प्रकार घडवून आणला आहे. ही सगळी माया धन्यासाठी कमावलेली होती. त्यामुळे एक दिवस हे कुटुंब याच्याविषयी बोलणार आहे. त्यांनी बोलावं, या पापात कुटुंबाने सहभागी होऊ नये. तो फाशीवर जाणारच आहे. आरोपी सुटण्यासंदर्भातले स्टेटमेंट तो का करतो, याबद्दल सरकारने विचारलं पाहिजे.'' असं मनोज जरांगे म्हणाले होते..सुशील कराड काय बोलणार?वाल्मिक कराडचा मुलगा सुशील कराड हा नेमकं कोणता खुलासा करणार? महादेव मुंडे प्रकरणात बोलणार की धनंजय मुंडेंच्या विरोधात बोलणार? याची कोणतीही स्पष्टता नाही. मात्र मनोज जरांगेंनी केलेलं भाकीत आणि सोशल मीडियात सुरु असलेल्या चर्चांवरुन तो धनंजय मुंडेंच्या विरोधात बोलू शकतो, असं म्हटलं जातंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.