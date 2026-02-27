महाराष्ट्र बातम्या

Walmik Karad: मनोज जरांगेंचं भाकीत खरं ठरणार? वाल्मिकचा मुलगा धनंजय मुंडेंच्या विरोधात बोलणार? फेसबुक पोस्टचा अर्थ काय?

Manoj Jarange’s past prediction about Dhananjay Munde resurfaces: सुशील कराड नेमकं काय बोलणार आणि कुठले मुद्दे उपस्थित करणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. वाल्मिक कराड सध्या जेलमध्ये आहे.
sushil walmik karad

sushil walmik karad

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Dhananjay Munde: स्व. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात जेलमध्ये असलेला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याचा मुलगा सुशील कराड याने शुक्रवारी दुपारी एक फेसबुक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये सुशील कराड हा काहीतरी गौप्यस्फोट करणार असल्याचं दिसतंय. याच अनुषंगाने मनोज जरांगे पाटील यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी एक भाकीत केलं होतं. कराडचं कुटुंब धनंजय मुंडेंविरोधात पत्रकार परिषद घेणार, असं ते म्हणाले होते. तोच हा संदर्भ आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

Beed
Dhananjay Munde
crime
Parli
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership

