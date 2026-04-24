Raigad: रायगडकरांवर पाणीटंचाईची झळ, जलसाठा तळाला; ६९ ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

महाड : कोरड्या पडलेल्या विहिरी, नदी व नाले तसेच धरणांतील पाण्याने गाठलेला तळ, यामुळे महाड तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, तालुक्यात १२ गावे आणि ५७ वाड्या अशा ६९ ठिकाणी प्रशासनाला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. आतापर्यंत तब्बल २२ हजार ग्रामस्थांना पाणीटंचाईची मोठी झळ पोहोचली आहे. .पाणीटंचाईचे सावट येत्या काही दिवसांत आणखीनच गडद होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. महाड तालुक्यातील गाववाड्या डोंगरात वसलेल्या असल्याने त्यांना दरवर्षी पाणीटंचाईचा त्रास सहन करावा लागतो..नदी-नाले व विहिरीतील पाणी आटत असल्याने पाणी योजनाही कुचकामी ठरत असल्याने टँकरशिवाय पर्याय राहत नाही. या वर्षीही तालुक्यात १२ गावे व ५७ वाड्यांना नऊ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.पिंपळकोंड, नातोंडी, शेवते, मुमुशी, पाचाड, पदाचा कोंड, भोगाव, आढी, पारमाची, माझेरी, रामदास पठार, टोळ गावठाणेसह पाचाड गावच्या वाड्या, निगडे गावच्या सहा वाड्या, अशा तब्बल ५२ वाड्यांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे..पर्यटनावर गदारायगड किल्ला व पायथ्याशी असलेल्या पाचाड तसेच शिवथरघळ येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात, त्यावर स्थानिकांची अर्थव्यवस्था टिकून आहे. काही वर्षांपासून जाणवणाऱ्या पाणीटंचाईमुळे पर्यटकांची संख्या रोडावली आहे. रायगडासह परिसरातील गावांनाही पाणीटंचाई भेडसावू लागल्याने त्याचा परिणाम येथील पर्यटन व्यवसायावर झालेला आहे.