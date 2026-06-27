महाराष्ट्र बातम्या

Water Supply : राज्यात बाराशे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

अपुरा पाऊस आणि तळाला गेलेले पाणीस्रोत यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाई जाणवत आहे.
water supply by water tanker

water supply by water tanker

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अपुरा पाऊस आणि तळाला गेलेले पाणीस्रोत यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाई जाणवत आहे. परिणामी राज्यात सध्या सुमारे बाराशे टँकरद्वारे सुमारे २२ लाखांहून अधिक नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.

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