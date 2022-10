यापेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणू; 'एअरबस' प्रकल्पावर सामंत यांची प्रतिक्रिया

मुंबई : सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला वेदांता-फॉक्सकॉन हा मेगा प्रकल्प महाराष्ट्रातून आधीच गुजरातमध्ये गेला आहे. त्यानंतर आता टाटा एअरबस हा प्रकल्प देखील गुजरातमध्ये गेला आहे. तब्बल २२ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प होता. यावरून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर चहुबाजूने टीका होत आहे. यावर आता उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. विशेष म्हणजे एका मुलाखतीत सामंत म्हणाले होते की, टाटा एअरबस महाराष्ट्रात आणणार आहोत. (After Vedanta Foxcon Bulk Drugs Park now another project towards Gujarat)

हेही वाचा: सबकुछ गुजरात! 'वेदांता-फॉक्सकॉन'नंतर महाराष्ट्राचा आणखी एक मेगा प्रकल्प गुजरातला

सामंत म्हणाले की, लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याशिवाय विरोधक काहीच करत नाही. २१ सप्टेंबर २०२१ ला केंद्र सरकारने MoU केला होता. एक वर्षापूर्वीच प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला होता. त्याच्यावर आता चर्चा करण्यात अर्थ नाही. मागच्या सरकारने एकही पत्र या प्रकल्पासाठी पाठवलेलं नाही. काहीही प्रयत्न केला नाही. केवळ युवापिढीमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात येत असल्याचं सामंत यांनी म्हटलं.

वेदांता किंवा हा प्रकल्प आमच्या सरकारच्या आधी गुजरातमध्ये गेला आहे. मात्र आम्ही बेरोजगारांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलंच आहे की, यापेक्षा मोठा प्रकल्प पुढच्या वर्षी महाराष्ट्रात आणला जाईल, असंही उदय सामंत यांनी म्हटलं.

हेही वाचा: "महाराष्ट्राच गुजरातमध्ये विलीन करा"; प्रकल्प हातचा गेल्यानंतर ब्राह्मण महासंघाची टीका

एका वृत्तावाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, एक महिन्यापूर्वी सामंत म्हणाले होते की, एअरबस प्रकल्प नागपूरला होणार आहे. त्यासाठी देखील आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. टाटाच्या कोलॅब्रेशनसोबत हा प्रकल्प येणार आहे, असं ते म्हणाले होते. मात्र आता हा प्रकल्प आता गुजरातला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० ऑक्टोबर रोजी या प्रकल्पाचे उद्घाटन करणार आहे.