CM Devendra Fadnavis : ...तर आपण रोजगाराला मुकू; शिवतीर्थावरून फडणवीसांचा ठाकरे बंधूंवर प्रहार

ठाकरेंनी मराठी मुलांना फक्त वडापावच्या गाड्या दिल्या. आम्ही त्यांना उद्योग आणि रोजगारही देऊ.
मुंबई - ‘ठाकरेंनी मराठी मुलांना फक्त वडापावच्या गाड्या दिल्या. आम्ही त्यांना उद्योग आणि रोजगारही देऊ. उद्योजकांची गुंतवणूक नाकारली तर आपल्याच मुलांना रोजगार मिळणार नाहीत. तरुणांच्या नोकऱ्यांसाठी आम्ही उद्योजकांचे स्वागत करू, मात्र कोणालाही झुकते माप देणार नाही,’’ असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शिवाजी पार्कवरील युतीच्या प्रचाराच्या सांगता सभेत आक्रमकपणे ठाकरे बंधूंवर प्रहार केला.

