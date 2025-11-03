महाराष्ट्र बातम्या

IMD Yellow Alert : महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा इशारा, हवामान विभागाचा 'या' जिल्ह्यांत यलो अलर्ट; वादळी वारे, विजांसह बरसणार पाऊस

IMD Issues Yellow Alert for Parts of Maharashtra : महाराष्ट्रात आज विजांसह हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. सोलापूर, बीड, धाराशिव आणि लातूर येथे यलो अलर्ट जारी करून सावधानतेचा इशारा दिला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
पुणे : राज्यात पावसाचा जोर ओसरला असला तरी तुरळक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार सरी तडाखा देत आहेत. आज (ता. ३) मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. सोलापूर, बीड, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांत वादळी वारे, विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने सावधानतेचा इशारा (यलो अलर्ट) हवामान विभागाने (IMD Yellow Alert in Maharashtra) दिला आहे.

