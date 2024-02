Weather Update Today: महाराष्ट्रात पुन्हा हुडहुडी भरणारी थंडी; उत्तर भारतातील हवामानाचा परिणाम

मुंबई- महाराष्ट्रात पुन्हा कडाक्याचा गारठा पडणार आहे. उत्तर भारतात थंड हवेचा जोर कमी झाल्याने थंडी कमी झाली होती. पण, उत्तरेकडील हवेचा जोर कमी-जास्त होतोय. सध्या थंड हवेचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे हुडहुडी भरणारी थंडी राज्यात निर्माण होऊ शकते. सोमवारनंतर थंडीच्या प्रमाणात वाढ होईल. (Weather Update Today Cold again in Maharashtra Effect of climate in North India)

राज्यातील कोरड्या हवामानामुळे थंडी वाढणार आहे. पाच ते सात दिवस हवामान कोरडे राहील. त्यामुळे राज्यातील किमान तापमानात चार चे पाच सेल्सियसने घट होण्याची शक्यता आहे. वाऱ्यांची प्रभावी चक्रीय स्थिती नैऋत्य राजस्थान आणि लगतच्या पाकिस्तानवर आहे. या सर्व स्थितीचा प्रभाव राज्यातील हवामानावरही होणार आहे. राज्यात शनिवारी पुण्यात १२.६ अंश सेल्सिअस अशा नीचांकी तापमानाची नोंद झाली.