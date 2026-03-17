शिवराज्याभिषेक करणाऱ्या गागाभट्टांचे वंशज आता काय करतात? त्यांनी जपलेली छ. शिवाजी महाराजांच्या हस्ताक्षरातील पत्रे पाहिलीत का?

पैठण म्हणजे जणू काय देशाची दक्षिण काशी! या प्राचीन नगरीत एका साध्या गल्लीत एक मोठा ऐतिहासिक खजिना दडलेला आहे. नाथमंदिराच्या रस्त्यावरची कावळे गल्ली...तिथे राहतात प्रकाश कावळे. त्यांच्या घरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हस्ताक्षरांचे मूळ पत्रं आजही जपून ठेवलेली आहेत.शिवरायांचे राज्याभिषेक सोहळा १६७४ मध्ये झाला. त्याचे पौरोहित्य पैठणचे गागाभट्ट कावळे यांनी केले. कावळे घराणे गागाभट्टांचे वंशज असून, राज्याभिषेकानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गोविंद भट यांना पैठणचे उपाध्येपण बहाल केले होते. तेव्हापासून भोसले घराणे आणि कावळे परिवारात पत्रव्यवहार सुरू झाला. हा सिलसिला २४० वर्षांपर्यंत चालला शिवाजी महाराजांपासून हरजी भोसले (१६७६ ते १८५०) पर्यंत...कावळे परिवाराच्या ११ पिढ्यांनी हा वारसा जिवापाड जपला. आज प्रकाश कावळे हे त्याचे रक्षक आहेत. त्यांच्या संग्रहात शिवाजी महाराजांचे एक पत्र आहे मोडी लिपीत लिहिलेले. त्यात म्हटले आहे, "पैठणचे उपाध्ये म्हणून कावळे यांना मान्यता आहे. भोसले वंशज तीर्थयात्रेला आले तर त्यांना वंशावळ दाखवावी."छत्रपती संभाजी महाराजांचेही पत्र आहे. १० ओळींचे, १६८९ चे. त्यात स्पष्ट लिहिले, "पैठणला आलो तर शहाजीराजे आणि शिवाजीराजे यांची पत्रे दाखवा, नाहीतर उपाध्येपद रद्द!" राजमुद्रा नसली तरी 'मर्यादेयं विजयते' ही मर्यादा मुद्रा आहे..याशिवाय मानकोजीराजे, परसोजीराजे, व्यंकोजीराजे, शाहूराजे, संताजीराजे, मुधोजीराजे, मल्हारराव होळकर, राणोजीराजे भोसले यांचीही पत्रं सुस्थितीत आहेत. काही पत्रे मोडी लिपीत असून, प्रकाश कावळे यांनी तज्ज्ञांकडून मराठी-इंग्रजी अनुवाद करवले आहेत. काही हस्तलिखिते बाळासाहेब पाटील संग्रहालयात दिली आहेत, पण बहुतेक आजही कावळे घरात सुरक्षित आहेत. .प्रकाश कावळे म्हणतात, "११ पिढ्यांनी जपलेला हा ठेवा. संशोधकांनी आले तर नवीन माहिती बाहेर येईल. आम्ही पूर्ण सहकार्य करू.."शिवरायांचे शौर्य पुस्तकांत वाचतो, पण त्यांचे मूळ हस्ताक्षर पाहणे? हा दुर्मिळ योग पैठणमध्ये अनुभवता येतो. इतिहास प्रेमींसाठी हा खरा खजिना आहे..