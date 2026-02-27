Aurangzeb Daughters : औरंगजेबाने कधीच स्वतःच्या मुलींचे लग्न का केले नाही? कारण वाचून अंगावर येईल काटा, हा क्रूर इतिहास ठेवलेला दडवून

मुघल सत्तेचा विस्तार आणि क्रूरतेचा कळस गाठणाऱ्या औरंगजेबाच्या आयुष्यातील अनेक कृष्णकृत्ये 'छावा' चित्रपटामुळे पुन्हा एकदा प्रकाशात आली आहेत. विशेषतः छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानाने या शासकाचा अमानुष चेहरा जगासमोर मांडला. पण याच औरंगजेबाने आपल्या घरातही संशयाचे जाळे विणले होते. सत्तेच्या अतोनात लालसेपोटी त्याने केवळ आपल्या बापाला कैद केले नाही किंवा भावांची हत्या केली नाही, तर स्वतःच्या मुलींच्या आनंदावरही विरझण घातले कारण त्याला आपल्या सिंहासनासाठी बाहेरचा कोणीही वाटेकरी नको होता..औरंगजेबाला झेबुन्नीसा, झीनत-उन-निसा, राजकुमारी बदरुन्निसा, मेहरुन्निसा आणि झुबदतुन्निसा अशा पाच मुली होत्या पण त्यापैकी तीन मुलींना त्याने आयुष्यभर अविवाहित ठेवले. या निर्णयामागे कोणतेही धार्मिक कारण नसून केवळ राजकीय असुरक्षितता होती. जर मुलींची लग्ने बाहेरच्या घराण्यात केली तर जावई किंवा त्यांच्या कुटुंबाकडून भविष्यात मुघल साम्राज्यावर हक्क सांगितला जाईल किंवा ते बंड करून उठतील या भीतीने औरंगजेबाला ग्रासले होते. सत्तेच्या वाटाघाटीत आपल्या रक्ताच्या नात्यांपेक्षा त्याला स्वतःचा मुकुट अधिक प्रिय होता..Rani Laxmibai : खूब लढी मर्दानी, झांसीवाली राणी! आता कुठे आहेत राणी लक्ष्मीबाईंचे वंशज? सगळीकडून दुर्लक्ष, अशी अवस्था झालीये की....यामध्ये झीनत-उन-निसा हे पात्र अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. औरंगजेबाने तिला 'पातशाह बेगम' हा सर्वोच्च दर्जा दिला आणि साम्राज्यातील अनेक महत्त्वाचे अधिकार तिच्या हाती सोपवले. 'छावा' सिनेमातही तिचे व्यक्तिमत्व आणि अधिकार स्पष्टपणे दिसतात. तिने आपले संपूर्ण आयुष्य वडिलांच्या सेवेत आणि राजकारणात घालवले. पण औरंगजेबाच्या संशयी स्वभावामुळे तिला वैयक्तिक आयुष्यापासून मुकावे लागले. बापाने आपल्या मुलींना सोन्याच्या पिंजऱ्यात बंदिस्त केले होते जिथे त्यांना सत्ता होती पण स्वातंत्र्य नव्हते..इतिहासातील काही नोंदींनुसार मेहरुन्निसा आणि झुबदतुन्निसा या दोन मुलींची लग्ने झाली होती पण ती केवळ घरातील नातेवाइकांशीच लावून देण्यात आली जेणेकरून सत्ता बाहेर जाणार नाही. मात्र झेबुन्नीसा सारख्या मुलीला आयुष्यभर अविवाहित राहून तुरुंगात मरावे लागले. औरंगजेबाला सतत ही भीती वाटायची की जर या मुलींना प्रभावी पती मिळाले तर ते त्याच्यावरच हल्ला करतील. ही भीती इतकी टोकाची होती की त्याने आपल्या लेकींच्या सुखापेक्षा सत्तेच्या सुरक्षिततेला अधिक महत्त्व दिले..Pandharpur : ‘इटुल बा – इटुल रचमाय’! पंढरपूरची वारी 200 वर्षांपूर्वी कशी असायची? ब्रिटिश चित्रकाराने 1795 मध्ये केलं आश्चर्यकारक वर्णन.थोडक्यात सांगायचे तर औरंगजेबाची क्रूरता केवळ युद्धाच्या मैदानात किंवा शत्रूंसाठीच नव्हती तर ती त्याच्या घरातील भिंतींच्या आडही तितकीच तीव्र होती. छत्रपती संभाजी महाराजांसारख्या स्वाभिमानी राजाला छळणारा हा शासक, स्वतःच्याच मुलींच्या आयुष्याचा मारेकरी ठरला. सत्तेचा हा असा वेडेपणा होता की ज्याने औरंगजेबाला इतिहासातील सर्वात एकाकी आणि संशयी सम्राट बनवले ज्याच्या क्रूरतेची साक्ष आजही काळजाचा थरकाप उडवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.