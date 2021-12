"छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराजांबद्द लिहिताना भान राखावं"

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात काल ज्येष्ठ लेखक गिरीश कुबेर (Girish Kuber) यांच्यावर काल शाई फेकण्याची घटना घडली. त्यावर बोलताना आज संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी महामानवांच्या बाबातीत लिखाण करताना भान राखलं पाहिजे, कोट्यवधी लोकांच्या भावना त्यांच्याशी जोडलेल्या असतात अशा भावना व्यक्त केल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या चुकीच्या पंडित नेहरुंना आणि मोरारजी देसाई यांनाही माफी मागावी लागली होती असं त्यांनी सांगितलं. तरी आम्ही साहित्य संमेलनात झालेल्या कृत्याचा निषेध करतो असं त्यांनी सांगितलं.

संसदेचं हिवाळी अधिवेश सुरू असून, विरोधी पक्षांच्या १२ खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. याबद्दल बोलताना त्यांनी संसदेत रणनिती ठरवण्यासाठी थोड्याच वेळात खासदार मल्लीकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार असल्याचं सांगितलं.

दरम्यान, लेखक गिरीश कुबेर यांनी Renaissance State: The Unwritten Story of the Making of Maharashtra हे पुस्तक लहिलं आहे. यामध्ये संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह माहिती प्रसिद्ध केल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला आहे. याचा निषेध करण्यासाठी संभाजी ब्रिगेडने कुबेर यांच्यावर शाईफेक केली. मात्र यानंतर संभाजी ब्रिगेडच्या प्रतिनीधींना यासंदर्भात महिती विचारल्यानंतर पुस्तकात काय आहे, हे दूरच, पण पुस्तकाचं नावंही सांगता आलं नाही. त्यामुळे संभाजी ब्रिगेडने कोणत्या आधारे हे कृत्य केलं, या स्पष्टीकरण पाहाणं महत्वाचं आहे.