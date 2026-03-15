BajiPrabhu Deshpande Descendants : बाजीप्रभू देशपांडे यांचे वंशज कोण? आता कुठे आहेत अन् काय करतात? पाहा वीरांचा वारसा

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणारे वीर बाजीप्रभू देशपांडे हे निष्ठेचे सर्वोच्च प्रतीक आहेत. पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून सुटून विशाळगडाकडे कूच करणाऱ्या महाराजांचे संरक्षण करण्यासाठी बाजीप्रभूंनी केवळ ३०० मावळ्यांसह घोडखिंडीत हजारो शत्रूंना रोखून धरले. जोपर्यंत महाराज सुखरूप गडावर पोहोचल्याचा तोफेचा आवाज आला नाही तोपर्यंत रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत ते लढत राहिले. त्यांच्या या बलिदानामुळेच ही खिंड 'पावनखिंड' म्हणून इतिहासात अजरामर झाली. बाजीप्रभूंच्या या अतुलनीय शौर्याचा वारसा आजही त्यांच्या वंशजांनी अभिमानाने जिवंत ठेवला आहे. .बाजीप्रभू देशपांडे यांचे मूळ स्थान पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील शिंद (सुभेदारवाडी) हे आहे. येथे बाजीप्रभूंचे पूर्वज वामनराव देशपांडे वास्तव्यास होते. वामनराव देशपांडे यांना पाच कन्या होत्या आणि याच घराण्यातील प्राध्यापक रुपाली देशपांडे या बाजीप्रभूंच्या १३ व्या वंशज म्हणून ओळखल्या जातात. .ऐतिहासिक कागदपत्रांनुसार, रामचंद्र काशिनाथ देशपांडे हे देखील बाजीप्रभूंचे वंशज आणि थोर स्वातंत्र्यसैनिक होते, ज्यांनी आपल्या पूर्वजांचा स्वाभिमानी वारसा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातही जपला..सध्याच्या पिढीमध्ये बाजीप्रभूंचे वंशज विविध प्रतिष्ठित क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. अमर देशपांडे आणि किरण देशपांडे हे पुण्यात वास्तव्यास असून कौटुंबिक परंपरा आणि सामाजिक बांधिलकी जपत आहेत. तसेच, बाजीप्रभूंचे १४ वे वंशज डॉ. सागर दिघे हे असून आपल्या पूर्वजांचा गौरवशाली इतिहास पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत आहेत. .हे सर्व वंशज आजही दरवर्षी पावनखिंड येथे जाऊन आपल्या थोर पूर्वजाला अभिवादन करतात आणि शिवकार्यात सक्रिय सहभाग नोंदवतात..शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्राध्यापक रुपाली देशपांडे या व्याख्याने आणि लेखनाच्या माध्यमातून बाजीप्रभूंच्या शौर्यगाथा युवा पिढीला सांगण्याचे महत्त्वाचे कार्य करत आहेत. सुभेदारवाडी येथील ऐतिहासिक वाडा आणि बाजीप्रभूंच्या स्मृती जतन करण्यासाठी हे कुटुंब आजही प्रयत्नशील आहे. अत्यंत साधेपणाने राहून हे वंशज आजही "लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे" हा बाजीप्रभूंचा विचार समाजापुढे मांडत आहेत. अशा प्रकारेबाजीप्रभू देशपांडे यांचे वंशज आजही महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक जडणघडणीत मोलाचे योगदान देत आहेत.