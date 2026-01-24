Mastani Descendants : मस्तानीचे वंशज आता कुठे आहेत? काय आहे त्यांची सध्याची अवस्था..पाहा इतिहासात खोल दडलेलं रहस्य

Mastani Descendants Life Now : मस्तानी ही बुंदेलखंडचे शूर राजा छत्रसाल यांची कन्या. छत्रसाल महाराज हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनी प्रेरित होते. जेव्हा मोगल सरदार महंमद बंगशने बुंदेलखंडवर आक्रमण केले, तेव्हा बाजीरावांनी खास मोहिमेद्वारे त्यांचे रक्षण केले. या मदतीबद्दल कृतज्ञता म्हणून महाराजांनी बाजीरावांना आपल्या तिसऱ्या पुत्राचा दर्जा दिला आणि झाशी, सागर, कालपी यांसारख्या प्रदेशांसह आपली कन्या मस्तानीचा हात त्यांच्या हातात दिला. अशा प्रकारे मराठा आणि बुंदेलखंड या दोन महान शक्तींचे नाते जोडले गेले..रणांगणावरील 'रणरागिणी' मस्तानीअनेक इतिहासकार लिहितात, मस्तानी ही केवळ सौंदर्याचे प्रतीक नव्हती, तर ती एक कुशल योद्धा होती. घोडेस्वारी, तलवारबाजी आणि भालाफेक यात ती बाजीरावांच्या खांद्याला खांदा लावून लढायची. बाजीरावांच्या अनेक युद्ध मोहिमांमध्ये ती सावलीसारखी त्यांच्या सोबत असे. तिचे युद्धकौशल्य पाहून खुद्द पेशवेही थक्क व्हायचे. पुण्याच्या शनिवारवाड्यात तिला स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला असला तरी युद्धाच्या मैदानात तिचे स्थान अढळ होते..Raigad Video : 352 वर्षांपूर्वी कसे झालेले 'रायगड'चे बांधकाम? शिवरायांच्या काळातले अस्सल चित्र डोळ्यासमोर उभा करणारा AI व्हिडिओ व्हायरल.समशेर बहादूर आणि पानिपतचा पराक्रमबाजीराव आणि मस्तानी यांचा मुलगा कृष्णराव, जो पुढे 'समशेर बहादूर' म्हणून ओळखला गेला, त्याने मराठा साम्राज्यासाठी आपले प्राण अर्पण केले. समाजाने त्याला पूर्णपणे स्वीकारले नसले तरी त्याने बाजीरावांचे शौर्य वारशाने जपले होते. १७६१ च्या पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात समशेर बहादूरने अफगाणांविरुद्ध झुंज दिली. या युद्धात झालेल्या जखमांमुळेच त्याचा मृत्यू झाला परंतु त्याच्या बलिदानाने बाजीराव-मस्तानीच्या वंशाचा गौरव वाढवला..Maratha History : छत्रपती संभाजी महाराजांना दूध पाजणाऱ्या धाराऊ कोण होत्या? आता कुठे आहेत त्यांचे वंशज अन् कशी आहे परिस्थिती.१८५७ चा लढा आणि झाशीच्या राणीची साथसमशेर बहादूरच्या पुढील पिढ्यांनी 'बांदा संस्थान' सांभाळले. या घराण्यातील अली बहादूर (दुसरे) यांनी १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्या खांद्याला खांदा लावून ब्रिटिशांविरुद्ध संघर्ष केला. या देशप्रेमामुळेच ब्रिटिशांनी त्यांचे संस्थान जप्त केले आणि त्यांना नजरकैदेत ठेवले. आजही हे घराणे अभिमानाने आपल्या पूर्वजांचा क्रांतिकारी इतिहास सांगते..Viral Video : "रोज 300 रुपये हप्ता घेऊनही माझ्या दुकानावर कारवाई का केली?" डोंबिवलीत मराठी तरुणीचा टाहो; भावुक करणारा व्हिडिओ व्हायरल.आजचे वंशज आणि त्यांचे जीवनमस्तानीचे वंशज आजही मध्य प्रदेशातील भोपाळ, इंदूर आणि सिहोरमध्ये वास्तव्यास आहेत. नवाब शादाब अली बहादूर हे सध्या या घराण्याचे प्रतिनिधी म्हणून ओळखले जातात. ते सराफी व्यवसायासोबतच सिहोरमध्ये शेती करतात. विशेष म्हणजे या कुटुंबाने आजही हिंदू-मुस्लिम संस्कृतीचा मिलाफ जपला आहे. उमर अली बहादूर यांच्यासारखे वंशज संस्कृत श्लोक आवडीने म्हणतात आणि पुण्याच्या ब्राह्मण समाजाशी तसेच शनिवारवाड्याशी त्यांचे आजही जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.