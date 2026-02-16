Peshwa Descendants : पेशव्यांचे वंशज सध्या कुठे आहेत? कशी आहे त्यांची आत्ताची परिस्थिती..पाहा इतिहासातून वर्तमानाचा उलगडा

Maratha History : मराठा साम्राज्याच्या गौरवशाली काळातील पेशवे घराणे आजही आपल्या शौर्य आणि नेतृत्वाने इतिहासात अमर आहे. बाजीराव पेशवे, नानासाहेब आणि राघोबाजी पेशवे यांसारख्या महान योद्ध्यांनी केलेल्या पराक्रमाची आठवण आजही मनात जागी आहे. पण या राजघराण्याचे वंशज आता कुठे आहेत आणि काय करतात? याबद्दल अनेकांना माहिती नाही.. तर आज आम्ही तुम्हाला याविषयीची माहिती देणार आहोत.आज पुण्यात पेशव्यांचे दोन मुख्य कुटुंबे राहतात जी आपल्या पूर्वजांच्या आदर्शांना जपत, साधेपणाने जीवन जगत आहेत. त्यांच्याकडे कोणतीही वडिलोपार्जित संपत्ती नाही कारण इंग्रजांनी ती जप्त केली होती तरीही त्यांचा अभिमानास्पद वारसा आहे.पुण्यात कृष्णराव पेशवे आणि डॉ. विनायक राव पेशवे (उदयसिंह पेशवे) या दोन भावंडांच्या कुटुंबांमधून पेशवाईचा वारसा चालू आहे. कृष्णराव यांच्या कुटुंबात पत्नी उषाराजे, मुलगा महेंद्र, सून सुचेता आणि नात पूजा यांचा समावेश आहे. महेंद्र यांनी फॅब्रिकेशनचा व्यवसाय केला पण काही वर्षांपूर्वी त्यांचे निधन झाले. आज त्यांचे कुटुंब पुण्याच्या प्रभात रोड भागात अत्यंत साधेपणाने राहते. .Marathi Folktale : एक होता कावळा, एक होती चिमणी..! तब्बल 2 हजार वर्षे जुनी गोष्ट, यामागे दडलेला रोचक इतिहास नक्की वाचा.दुसरीकडे डॉ. उदयसिंह पेशवे यांनी पुणे विद्यापीठात भूगर्भशास्त्रज्ञ म्हणून ३३ वर्षे सेवा दिली. त्यांच्या पत्नी जयमंगलाराजे, मुलगा पुष्कर, सून आरती आणि मुलींसह हे कुटुंबही पुण्यातच स्थायिक आहे. गेल्या दोन वर्षापूर्वी डॉ. उदयसिंह यांचे निधन झाले तरी त्यांची प्रेरणा कुटुंबात जिवंत आहे.अकरावी पिढीपेशव्यांच्या अकराव्या पिढीतील पूजा पेशवे ही कृष्णराव यांची नात आणि महेंद्र यांची कन्या आहे. ती सध्या मार्केटिंग क्षेत्रात कार्यरत आहे. पूर्वजांच्या शौर्याने प्रेरित होऊन ती आधुनिक जगात आपली ओळख निर्माण करत आहे. पूजा आणि तिचे कुटुंब पुण्यातच राहून आपल्या मुळांशी जोडलेले राहिले आहेत. त्यांचे जीवन साधे असले तरी पेशवाईच्या गौरवाला ते नेहमीच आदर देतात. ही तरुण पिढी इतिहास आणि वर्तमान यांचा सुंदर मेळ घालत आहे..Maratha History : कोल्हापूरच्या छत्रपतींची समाधी पाकिस्तानच्या कराचीत कशी? मराठ्यांचा हा धगधगता इतिहास तुम्हाला माहिती असायलाच हवा.वाराणसीतील गणेश मंदिरपेशव्यांचे वंशज वाराणसीतील गणेश घाटावरील प्रसिद्ध गणपती मंदिर आणि अन्नछत्र याचे व्यवस्थापन करतात. हे मंदिर एक ट्रस्टद्वारे चालवले जाते आणि त्यातून त्यांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळत नाही. तरीही हे काम ते अत्यंत समर्पित भावनेने करतात. हे मंदिर पेशव्यांच्या भक्ती आणि सामाजिक कार्याचे प्रतीक आहे. पूर्वजांच्या काळातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाला ते जिवंत ठेवत आहेत. या ट्रस्टमधून हजारो भाविकांना अन्नदान मिळते ज्यामुळे पेशवाईचा दानशूर स्वभाव आजही दिसून येतो..Horscope : उद्या 17 फेब्रुवारी! मंगळ देवाच्या कृपेने 3 राशींचे नशीब बदलणार; लगेच सुरू होतोय धनयोग, आरोग्याची मोठी समस्या संपणार.शनिवारवाडा आणि पर्वतीपेशव्यांचे वंशज वारंवार पुण्यातील शनिवारवाडा आणि पर्वती या ऐतिहासिक स्थळांना भेट देत असतात. इंग्रजांनी बाजीराव द्वितीय यांना बिठूर येथे निर्वासित केले होते आणि त्यांची संपत्ती जप्त केली होती. अशा कष्टांच्या काळातही पेशवे घराण्याने आपले आदर्श टिकवले. आज त्यांचे वंशज साधे जीवन जगत असले तरी त्यांच्यातील योद्ध्याची ज्योत कधीच विझलेली नाही. पेशवाईचा वारसा केवळ पुस्तकांपुरता मर्यादित नाही तर तो या कुटुंबांमधूनही जिवंत राहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.