E-Sakal No1 Marathi News: ग्रामीण ते शहरी वाचकांची पहिली पसंती; ई-सकाळ सलग दुसऱ्यांदा नंबर 1,डिजिटल पत्रकारितेत वर्चस्व सिद्ध

E-Sakal secures No.1 rank in Comscore: मराठी डिजिटल पत्रकारितेच्या स्पर्धात्मक विश्वात ई-सकाळने पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध करत कॉमस्कोर रेटिंगमध्ये मराठी न्यूज वेबसाईटमध्ये सलग दुसऱ्यांदा नंबर 1 स्थान पटकावले आहे. ही कामगिरी केवळ क्रमांकापुरती मर्यादित नसून मराठी वाचकांच्या वाढत्या विश्वासाची आणि ई-सकाळच्या सातत्यपूर्ण गुणवत्तेची साक्ष देणारी आहे..कॉमस्कोरच्या अहवालानुसार ई-सकाळने डिजिटल न्यूज क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाचकसंख्या मिळवत मराठी न्यूज प्लॅटफॉर्ममध्ये आपली भक्कम पकड कायम ठेवली आहे. वेगवान, अचूक आणि विश्वासार्ह बातम्या देण्याच्या धोरणामुळे ई-सकाळने ग्रामीण ते शहरी अशा सर्व स्तरांतील वाचकांशी मजबूत नातं निर्माण केलं आहे. .Esakal No 1 : नव्या वर्षात डिजिटल पत्रकारितेचा नेतृत्वाचा मुकुट पुन्हा ई-सकाळकडे, कॉमस्कोअरमध्ये पटकावले अव्वल स्थान.यामुळे लाखो युनिक वाचकांनी ई-सकाळला आपला पहिला डिजिटल न्यूज पर्याय म्हणून निवडले आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या बदलत्या प्रवाहात ई-सकाळने केवळ बातम्या देण्यावर भर न देता मल्टिमीडिया स्टोरीटेलिंग, हायपरलोकल रिपोर्टिंग आणि रिअल टाइम अपडेट्स यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. .त्यामुळे वाचकांना अधिक समृद्ध आणि विश्वासार्ह माहिती मिळत आहे. 2025 च्या कॉमस्कोर आकडेवारीनुसारही ई-सकाळने मराठी न्यूज आणि माहिती देणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये अव्वल स्थान मिळवून आपली आघाडी सिद्ध केली होती..या सलग यशामुळे ई-सकाळने मराठी डिजिटल न्यूज क्षेत्रासाठी नवा मापदंड निर्माण केला असून, गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेचा नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे. सकाळ मीडिया समूहाच्या डिजिटल व्हिजन आणि नाविन्यपूर्ण धोरणांमुळे ई-सकाळने डिजिटल माध्यमांमध्ये आपले नेतृत्व अधिक मजबूत केले आहे. .भविष्यातही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, इनोव्हेशन आणि वाचककेंद्रित माहिती देण्याच्या बळावर ई-सकाळ डिजिटल पत्रकारितेत नवे उच्चांक गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत राहणार आहे.