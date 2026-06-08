2026 च्या Comscore रिपोर्टमध्ये मराठीतील सर्वाधिक लोकप्रिय न्यूज वेबसाइट कोणती?

Comscore MMX Multi-Platform 2026 अहवालानुसार eSakal.com ही मराठीतील सर्वाधिक लोकप्रिय ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट ठरली आहे. या अहवालात eSakal.com ला 65.5 मिलियन (6.55 कोटी) युजर्स मिळाल्याची नोंद आहे, ज्यामुळे ती मराठी डिजिटल न्यूज क्षेत्रात अव्वल स्थानावर पोहोचली आहे..Comscore च्या आकडेवारीनुसार ई-सकाळने इतर प्रमुख मराठी न्यूज प्लॅटफॉर्म्सना मागे टाकत पहिले स्थान मिळवले. या यादीत लोकमत, न्यूज18 मराठी, TV9 मराठी, एबीपी माझा आणि झी न्यूज मराठी यांसारख्या संकेतस्थळांचाही समावेश होता..ई-सकाळच्या यशामागे वेगवान आणि विश्वासार्ह पत्रकारिता, हायपरलोकल बातम्या, व्हिडिओ, पॉडकास्ट, विशेष लेख आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत पोहोचणारे वार्तांकन ही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. वाचकांच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन डिजिटल क्षेत्रात सातत्याने केलेल्या नवकल्पनांमुळे ई-सकाळने आपले नेतृत्व कायम राखले आहे..यापूर्वीही 2025 आणि 2026 मधील विविध Comscore अहवालांमध्ये ई-सकाळने मराठी डिजिटल पत्रकारितेत अव्वल स्थान मिळवले होते. सलग अनेक वेळा क्रमांक एक स्थान मिळवत ई-सकाळने मराठी डिजिटल माध्यमांमध्ये आपले मजबूत वर्चस्व सिद्ध केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.