महाराष्ट्र बातम्या

2026 च्या Comscore रिपोर्टमध्ये मराठीतील सर्वाधिक लोकप्रिय न्यूज वेबसाइट कोणती?

Comscore MMX Multi-Platform 2026 अहवालात eSakal.com ला 65.5 मिलियन युजर्ससह मराठीतील क्रमांक एक डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्मचा मान, लोकमत, न्यूज18 मराठी, TV9 मराठी, एबीपी माझा, झी मराठी यांना मागे टाकत अव्वल स्थान
Digital Leadership: eSakal.com Clinches No.1 Spot in Comscore MMX 2026 Multi-Platform Report

Digital Leadership: eSakal.com Clinches No.1 Spot in Comscore MMX 2026 Multi-Platform Report

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Comscore MMX Multi-Platform 2026 अहवालानुसार eSakal.com ही मराठीतील सर्वाधिक लोकप्रिय ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट ठरली आहे. या अहवालात eSakal.com ला 65.5 मिलियन (6.55 कोटी) युजर्स मिळाल्याची नोंद आहे, ज्यामुळे ती मराठी डिजिटल न्यूज क्षेत्रात अव्वल स्थानावर पोहोचली आहे.

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