No.1 E-sakal.com Marathi News : जबाबदार आणि लोकाभिमुख पत्रकारितेची पावती; 5.6 कोटी युजर्ससह eSakalची ऐतिहासिक झेप

Digital Journalism : मराठी वाचकांच्या विश्वासावर उभारलेले हे यश केवळ आकड्यांचा विक्रम नसून, दर्जेदार आणि जबाबदार पत्रकारितेची पावती आहे. अचूक बातम्या, सर्वंकष कव्हरेज आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यामुळे eSakal.com आज डिजिटल माध्यमात आघाडीवर आहे.
Team eSakal crossing milestone in digital journalism.

सकाळ डिजिटल टीम
डिजिटल पत्रकारितेच्या या वेगवान युगात आम्ही अभिमानाने सांगू इच्छितो की eSakal.com ने 5.6 कोटी युजर्सचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला आहे. हे केवळ आमच्या कंपनीचे यश नसून, प्रत्येक मराठी वाचकाच्या विश्वासाची आणि साथीदारीची जाणीव करून देणारा क्षण आहे.

