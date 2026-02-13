No.1 E-sakal.com Marathi News : जबाबदार आणि लोकाभिमुख पत्रकारितेची पावती; 5.6 कोटी युजर्ससह eSakalची ऐतिहासिक झेप

डिजिटल पत्रकारितेच्या या वेगवान युगात आम्ही अभिमानाने सांगू इच्छितो की eSakal.com ने 5.6 कोटी युजर्सचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला आहे. हे केवळ आमच्या कंपनीचे यश नसून, प्रत्येक मराठी वाचकाच्या विश्वासाची आणि साथीदारीची जाणीव करून देणारा क्षण आहे..मराठी भाषेच्या सामर्थ्यावर आणि वाचकांच्या भक्कम पाठिंब्यावर आम्हाला हे यश संपादन करता आले. अचूक, विश्वासार्ह आणि तत्पर बातम्या देण्याची आमची बांधिलकीच आम्हाला डिजिटल क्षेत्रात वेगाने पुढे घेऊन गेली. कानाकोपऱ्यातील घडामोडींपासून ते जागतिक पातळीवरील घटनांपर्यंत सर्वंकष आणि संतुलित वार्तांकन ही आमची जमेची बाजू असून त्याचे सर्वसमावेशक कव्हरेज वाचकांपर्यंत पोहोचवणे. .E-Sakal No1 Marathi News: ग्रामीण ते शहरी वाचकांची पहिली पसंती; ई-सकाळ सलग दुसऱ्यांदा नंबर 1,डिजिटल पत्रकारितेत वर्चस्व सिद्ध.विशेष मोहिमा, निवडणूक कव्हरेज, अर्थकारणाचे विश्लेषणी, क्रीडा अपडेट्स आणि मनोरंजन विश्वातील ताज्या घडामोडी यांमुळे विविध वयोगटातील वाचक आमच्याबरोबर आजही जोडले जात आहेत.. वेबस्टोरी, व्हिडिओ न्यूज, लाईव्ह अपडेट्स आणि सोशल मीडिया या प्लॅटफॉर्मवरील सक्रिय उपस्थितीमुळे तरुण वाचकवर्गाशीही आमचे घट्ट नाळ जोडले गेले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि दर्जेदार संपादकीय धोरण यांच्या जोरावर आम्ही डिजिटल पत्रकारितेत नवा मानदंड निर्माण केला आहे..Esakal No 1 : नव्या वर्षात डिजिटल पत्रकारितेचा नेतृत्वाचा मुकुट पुन्हा ई-सकाळकडे, कॉमस्कोअरमध्ये पटकावले अव्वल स्थान.5.6 कोटी युजर्सचा हा टप्पा म्हणजे आमच्यासाठी जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ करणारा सन्मान आहे. पुढील काळातही नव्या उंची गाठण्याचा आणि लोकाभिमुख, जबाबदार पत्रकारिता अधिक सक्षम करण्याचा आमचा निर्धार कायम राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.