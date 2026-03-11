Tanaji Malusare : कोण आहेत नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे वंशज? आता कुठे असतात अन् कशी आहे परिस्थिती..पाहा शिवरायांच्या वीर मावळ्याची पिढी

नरवीर तानाजी मालुसरे यांचा पराक्रम आजही त्यांच्या वंशजांच्या रूपात जिवंत आहे. तानाजींचे पुत्र रायबा यांच्यापासून सुरू झालेली ही शौर्याची परंपरा आजही अविरत सुरू आहे. सध्या शिवराज मालुसरे हे तानाजींचे १२ वे वंशज असून, त्यांचा मुलगा रायबा (धाकटा) हा १३ वा वंशज आहे. काळोजींपासून सुरू झालेला हा वंशवृक्ष सूर्याजी, येसाजी, अप्पाजी, बलवंतराव अशा पिढ्यांमधून प्रवास करत आजच्या आधुनिक युगातही आपल्या पूर्वजांचा जाज्वल्य इतिहास अभिमानाने जपत आहे..मालुसरे कुटुंबीय आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेल्या अमूल्य ठेव्याचे रक्षण करत आहेत. त्यांच्याकडे ३५० वर्षांपूर्वीची महाराजांची मूळ राजमाळ आजही सुरक्षित आहे. .कोंढाणा सर केल्यानंतर तानाजींच्या पार्थिवावर महाराजांनी स्वतःच्या गळ्यातील जी माळ घातली होती, ती या कुटुंबासाठी केवळ दागिना नसून महाराजांच्या प्रेमाचे आणि तानाजींच्या बलिदानाचे प्रतीक आहे. यासोबतच महाराजांनी दिलेली सनद आणि इतर ऐतिहासिक कागदपत्रे या कुटुंबाने अत्यंत श्रद्धेने जतन करून ठेवली आहेत..इतिहासात लपून गेलय 'हे' ठिकाण जिथे श्रीकृष्ण अन् सुदामाची झालेली भेट; मूठभर पोहे बनले छप्पन भोग, आयुष्यात एकदातरी नक्की द्या भेट.तानाजी मालुसरे यांचे हे वंशज प्रामुख्याने सातारा जिल्ह्यातील पोलादपूर जवळील उमरठ (जे तानाजींचे मूळ गाव आहे) आणि काही काळ पारशेट परिसरात वास्तव्यास आहेत. शिवराज मालुसरे आणि त्यांचे कुटुंबीय सामान्य जीवन जगत असले तरी, ते सामाजिक कार्यात आणि शिवकार्यात नेहमी अग्रभागी असतात. गडांची निगा राखणे, शिवजयंती उत्सव साजरा करणे आणि तरुण पिढीपर्यंत तानाजींचा पराक्रम पोहोचवणे हे काम ते अत्यंत निष्ठेने करतात..Gudi Padwa 2026 : गुढीपाडव्याला नवी गाडी घेताय? वाहन खरेदीसाठी अमृत वेळ, शुभ मुहूर्त, राशीनुसार योग्य रंग...सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर.आज या कुटुंबाची परिस्थिती स्वाभिमानी आणि कष्टकरी आहे. गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी आणि तानाजींच्या स्मारकासाठी हे कुटुंब नेहमीच प्रयत्नशील असते. सरकारी दरबारी किंवा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात मालुसरे घराण्याला आजही तोच मानाचा मुजरा दिला जातो. आपल्या पूर्वजांनी स्वराज्यासाठी दिलेले रक्त आणि बलिदान हीच आमची खरी संपत्ती आहे, अशी भावना हे वंशज आजही व्यक्त करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.