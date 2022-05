विश्वप्रवक्त्यांना 'हा' अधिकार कोणी दिला?; चंद्रकांत पाटलांचा टोला

मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीच्या सहाव्या जागेवरुन राज्यात सुरु असलेला खल आता संपला आहे. शिवसेनेनं आपला उमेदवार निश्चित केल्यानंतर संभाजीराजे छत्रपती यांनी या निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. पण याचे राजकीय पडसाद अद्याप उमटतच आहेत. यावरुन शिवसेनेवर टीका करणाऱ्या चंद्रकांत पाटलांना उत्तर देताना संजय राऊत यांनी पाटलांनी चोंबडेपणा करु नये असं म्हटलं आहे. यावर आता चंद्रकांत पाटलांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (Who gave world spokespersons the right to interfere everywhere says Chandrakant Patil)

चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विट करत शिवसेनेसह संजय राऊत यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, "मी शिवाजी महाराजांचा वंशज नाही, हे सामान्यज्ञान आहे. पण हिंदुत्वविरोध्यांसोबत चाललेल्यांना शिवरायांची मक्तेदारी कुणी दिली? तुम्ही शब्दांचे पक्के आणि बाकीचे सगळेच खोटारडे, यावर शेंबडं पोर तरी विश्वास ठेवेल? आणि हो... सगळीकडे ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार विश्वप्रवक्त्यांना कुणी दिला?" अशा शब्दांत चंद्रकात पाटील यांनी शिवसेनेच्या भूमिकेवर टीका केली तर संजय राऊत यांनाही फटकारलं.

राज्यसभा निवडणुकीतून माझार घेत असल्याचं जाहीर करताना संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप करताना त्यांनी शब्द फिरवल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टिका करताना "मुख्यमंत्र्यांना शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर उभं करून खरंखोटं करावं" असं म्हटलं होतं. यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांना पत्रकारांनी विचारले असता, त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर तिखट शब्दात टीका केली होती.

"प्रत्येक राजघराण्याचे काही राजकीय लागेबांधे आहेत, हे संबंधच घेऊन पुढं जावं लागतं. इथे व्यक्तिगत काहीच नसतं. चंद्रकांत दादा कोण? ते वंशज आहेत का शिवाजी महाराजांचे? ते कोण ठरवणारे? त्यांनी 2019 साली शब्द कोणी मोडला ते आधी सांगाव. शब्द मोडण्याची परंपरा कोणाची आहे, हे 2019 ला सर्वांनी पाहिलंय. हा विषय छत्रपती संभाजी आणि शिवसेनेतील आहे, इतरांनी मध्ये चोंबडेपणा करू नये, आमचं आम्ही बघून घेऊ" असा टोला संजय राऊत यांनी चंद्रकांत पाटील यांना लगावला होता.