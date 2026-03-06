Who Is Jishnu Dev Varma : महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा कोण? मध्यरात्री अचानक मोठे फेरबदल

राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी रात्री एकाच वेळी अनेक राज्यांतील राज्यपालांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या. या निर्णयात महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची बदल झाला. तेलंगणाचे विद्यमान राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचबरोबर हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला यांना तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आले. ही सर्व नियुक्ती राष्ट्रपती भवनाकडून रात्री उशिरा प्रसिद्ध करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले..Maharashtra Budget: महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा आरसा समोर येणार! आर्थिक सर्वेक्षणानंतर मुख्यमंत्री मोठा अर्थसंकल्प मांडणार; भर कशावर?.या फेरबदलात आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी गुरुवारी पदाचा राजीनामा दिला. त्यांची जागा आर.एन. रवी यांना देण्यात आली. नागालँडचे नवे राज्यपाल नंदकिशोर यादव, बिहारचे लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सैयद अता हसनैन, लद्दाखचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्लीचे उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू अशी इतर नियुक्तीही जाहीर झाली. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांना तामिळनाडूचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. कविंदर गुप्ता यांची हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली..जिष्णू देव वर्मा कोण?जिष्णू देव वर्मा यांची महाराष्ट्र राज्यात नियुक्ती ही विशेष लक्ष वेधून घेणारी आहे. त्रिपुराच्या राजघराण्यात जन्मलेले जिष्णू देव वर्मा हे ईशान्य भारतातील अनुभवी राजकीय व्यक्तिमत्त्व मानले जातात. त्यांचा जन्म १५ ऑगस्ट १९५७ रोजी अगरतळा येथे झाला. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी १९९० च्या दशकात भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि त्रिपुरात पक्षाची पायाभूत संघटना मजबूत करण्यात मोलाचे योगदान दिले..त्रिपुरात डाव्या पक्षांचे वर्चस्व असतानाही जिष्णू देव वर्मा यांनी १९९६, १९९८ आणि १९९९ या वर्षांत त्रिपुरा ईस्ट मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुका लढवल्या. २०१८ मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. त्यांनी वित्त, ऊर्जा, नियोजन, पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास विभागांची जबाबदारी सांभाळली. आर्थिक सुधारणा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि केंद्राच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यात त्यांचे नेतृत्व प्रभावी ठरले. २०२३ पर्यंत त्यांनी ही भूमिका निभावली..Devendra Fadnavis : मराठी भाषेला 'एआय'चे बळ! नाशिकच्या विश्व मराठी संमेलनात मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा.नंतर त्यांना तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती मिळाली. आता महाराष्ट्रात आल्यानंतर त्यांच्या दीर्घ राजकीय अनुभवाचा राज्याच्या विकासाला फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राजकारणाबरोबरच जिष्णू देव वर्मा यांची साहित्य, कला आणि क्रीडा क्षेत्रातही रस आहे. ते कवी आणि लेखक म्हणून ओळखले जातात. बॅडमिंटन खेळाडू म्हणूनही त्यांनी संघटनात्मक काम केले आहे..या नियुक्तीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात नवे वळण मिळेल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या या निर्णयाने एकाच रात्रीत अनेक राज्यांच्या प्रशासनात बदल घडवला आहे. जिष्णू देव वर्मा यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र कसे पुढे जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.