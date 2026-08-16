Earthquake reasons: महाराष्ट्रात 16 दिवसांमध्ये 29 भूकंप! काय आहेत कारणं? मुंबईला धोका आहे का? तज्ज्ञ काय सांगताएत?

Maharashtra earthquake swarm reasons: मागील सोळा दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात छोटे-मोठे मिळून २९ भूकंपाचे धक्के नोंदवले गेले आहेत. विशेषतः नाशिमध्ये होणाऱ्या भूकंपांची संख्या जास्त आहे. ही बाब असामान्य नसल्याचं भूगर्भतज्ज्ञ सांगत आहेत. भूकंपाच्या घटना का वाढल्या आणि नेमक्या कोणत्या भागांमध्ये सातत्याने भूकंप होताएत, मुंबईसह इतर भागांना धोका आहे का? याबाबत जाणून घेऊया..दीपंकर चौधरी काय म्हणाले?आयआयटी मुंबईचे भूगर्भ तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष प्राध्यापक दीपंकर चौधरी यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'ला याबाबत माहिती दिली. ते सांगतात, लहान भूकंपांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असली तरी ही असामान्य घटना नाही.‘अर्थक्वेक स्वॉर्म’ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भागात कमी कालावधीत लागोपाठ होणाऱ्या लहान भूकंपांची मालिका. पारंपरिक भूकंपांप्रमाणे यात एखादा मोठा मुख्य भूकंप आणि त्यानंतरचे दुय्यम धक्के असे स्वरूप नसते, तर हे धक्के ३.५ ते ५ किलोमीटर इतक्या उथळ खोलीवर केंद्रित असतात. ही प्रक्रिया काही दिवस, आठवडे किंवा महिनेही सुरू राहू शकते. नाशिक आणि पालघरमधील सध्याची परिस्थिती या रचनेशी सुसंगत असल्याचं चौधरी सांगतात..Sukhapuri Tragedy: सुखापुरीत विजेच्या धक्क्याने वानर पिल्लाचा मृत्यू; कळपाचा शोक, गावकऱ्यांचा अंत्यसंस्कारातून माणुसकीचा संदेश.नाशिक आणि पालघर परिसरात वारंवार जाणवणाऱ्या या धक्क्यांचे वर्णन भूगर्भ तज्ज्ञांनी ‘अर्थक्वेक स्वॉर्म’ म्हणजेच ‘भूकंप मालिका’ असे केले आहे. शुक्रवारी एकाच दिवशी नाशिक आणि लगतच्या भागात ५ धक्के बसल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले..कुठे किती तीव्रता?'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या आकडेवारीनुसार, ३० जुलै ते १४ ऑगस्ट दरम्यान राज्यात तब्बल २९ भूकंपांचे धक्के नोंदवले गेले. यापैकी २४ धक्के नाशिक आणि आसपासच्या परिसरात, ४ पालघरमध्ये आणि १ नागपूरमध्ये जाणवला. या भूकंपांची तीव्रता २ ते ४.३ रिश्टर स्केल दरम्यान असून, ते जमिनीखाली ५ ते ८ किलोमीटर इतक्या उथळ खोलीवर झाले आहेत.यात सर्वाधिक तीव्रतेचा ४.३ रिश्टर स्केलचा भूकंप ८ ऑगस्ट रोजी नाशिकमध्ये ५ किमी खोलीवर नोंदवला गेला. नाशिकमध्ये ६ ऑगस्ट रोजी सकाळी ५.४१ ते सायंकाळी ५.५४ दरम्यान ६ धक्के, तर ८ ऑगस्ट आणि १० ऑगस्ट रोजी प्रत्येकी ४ धक्के नोंदवले गेले..का होतायत भूकंप?दख्खनच्या पठारी भागात पावसाळ्यात आणि पावसाळ्यानंतर जाणवणारे हे धक्के 'हायड्रो-सिस्मिसिटी'चे परिणाम असतात, असे प्रा. चौधरी यांनी सांगितले. नाशिकचा समावेश दख्खनच्या पठारात होतो, जिथे प्रामुख्याने बेसाल्ट खडक आढळतात. या खडकांमध्ये नैसर्गिक भेगा असतात. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर या भेगांमध्ये आणि छिद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी मुरते, ज्यामुळे खडकांच्या आत पाण्याचा अंतर्गत दाब तयार होतो. जेव्हा हा दाब मर्यादेपेक्षा जास्त वाढतो, तेव्हा त्यातून ऊर्जा बाहेर पडते आणि त्याचे रूपांतर छोट्या भूकंपांच्या धक्क्यांमध्ये होते..Auric Land Row: ऑरिक विस्तारासाठी भूसंपादनाविरोधात सहा गावांचा एल्गार; शासनाच्या माहितीपत्रकांची होळी, निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी.मुंबईला धोका आहे का?भारतीय मानक IS 1893 (1) नुसार नाशिक आणि पालघर हे मध्यम भूकंपाचा धोका असलेल्या 'सिस्मिक झोन ३' मध्ये येतात. दख्खनचे पठार हे मुख्य टेक्टोनिक प्लेट्सच्या सीमेवर नसल्यामुळे ते तुलनेने स्थिर मानले जाते. या धक्क्यांचा मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांना धोका आहे का, याबाबत तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, या भूकंपांची खोली अत्यंत उथळ असल्यामुळे त्यांची ऊर्जा जास्त अंतरापर्यंत प्रवास करत नाही आणि ती लवकर क्षीण होते. त्यामुळे नाशिकमधील या भूकंपांचा प्रभाव मुंबईपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाही, तसेच हे धक्के एखाद्या मोठ्या भूकंपाची पूर्वसूचना नाहीत. मात्र, या भागांमध्ये सर्व बाबतीत खबरदारीचे उपाय केले पाहिजेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.