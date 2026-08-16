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Earthquake reasons: महाराष्ट्रात 16 दिवसांमध्ये 29 भूकंप! काय आहेत कारणं? मुंबईला धोका आहे का? तज्ज्ञ काय सांगताएत?

Nashik accounts for 24 tremors out of 29: ‘अर्थक्वेक स्वॉर्म’ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भागात कमी कालावधीत लागोपाठ होणाऱ्या लहान भूकंपांची मालिका. पारंपरिक भूकंपांप्रमाणे यात एखादा मोठा मुख्य भूकंप आणि त्यानंतरचे दुय्यम धक्के असे स्वरूप नसते.
Maharashtra 29 earthquakes

Maharashtra 29 earthquakes

esakal

संतोष कानडे
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Maharashtra earthquake swarm reasons: मागील सोळा दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात छोटे-मोठे मिळून २९ भूकंपाचे धक्के नोंदवले गेले आहेत. विशेषतः नाशिमध्ये होणाऱ्या भूकंपांची संख्या जास्त आहे. ही बाब असामान्य नसल्याचं भूगर्भतज्ज्ञ सांगत आहेत. भूकंपाच्या घटना का वाढल्या आणि नेमक्या कोणत्या भागांमध्ये सातत्याने भूकंप होताएत, मुंबईसह इतर भागांना धोका आहे का? याबाबत जाणून घेऊया.

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