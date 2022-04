शिवरायांचं प्रतिक असलेल्या तलवारीवरुन इतकी तौबा का? राजू पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

मुंबई : ठाण्यातील उत्तर सभेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तलावर दाखवल्यानं त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यावरुन आता मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सवाल विचारला आहे. शिवरायाचं प्रतिक असलेली तलवार दाखवल्यानं इतकी तौबा का? असं त्यांनी म्हटलं आहे. (Why so much repentance from sword which is the symbol of Shivaji Maharaj MNS Raju Patil)

टिट्वमध्ये राजू पाटील मुख्यमंत्र्यांनाम उद्देशून म्हणाले, "शिवरायांचं प्रतिक म्हणून दिलेली तलवार म्यानातून बाहेर काढून दाखवली तर एवढी तौबा तौबा करायची काय गरज आहे? विचारांबरोबर धर्म पण बदललात काय? आणि एवढाच कायदा राबवायचा असेल तर तो मराठी पाट्या व भोंग्याबद्दल राबवा की जनाब ….!"