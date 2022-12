Jayant Patil: जयंत पाटील यांचे अखेर निलंबन

By

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन सध्या चांगलच गाजत आहे. दरम्यान, अपशब्द वापरल्या प्रकरणी राष्ट्रवादी नेते जयंत पाटील यांना निलंबित करण्यात आले आहे.(Winter Session NCP leader Jayant Patil was suspended for using abusive language )

अधिवेशन संपेपर्यंत जयंत पाटील यांनी निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. यावेळी विरोधापक्षनेते अजित पवार यांच्याकडून दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण?

हिवाळी अधिवेशनामध्ये आज सत्ताधारी विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. दिशा सालियान प्रकरणावर विरोधकांना बोलू दिलं नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी जोरदार मागणी केली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधकांना बोलण्याची परवानगी नाकारली. अजित पवार यांनीही बोलू देण्याची मागणी केली, पण नार्वेकर यांनी नकार दिला.

त्यावेळी, अध्यक्ष महोदय, तुम्ही असा निर्लज्जपणा करू नका, अशा शब्दात जयंत पाटील यांनी संताप व्यक्त केला.