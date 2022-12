By

औरंगाबाद येथील फुलंब्री तालुक्यात रविवारी गर्भपाताच्या गोळ्या खाल्ल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. इतकेच नव्हे तर तिच्या पतीने तिला गोळ्यांचा ओव्हरडोज दिल्याने तिची मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे. (Woman Dies After Overdose of Abortion Pills in Aurangabad )

मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत व्यक्तीचे नाव वैशाली क्षीरसागर असं आहे. वैशालीचे नुकतचं बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्याशी लग्न झाले होते. वैशाली गरोदर होती. मात्र, पतीला मूल नको होते. गर्भपात करण्यासाठी आरोपीने तिला गर्भपाताच्या गोळ्यांचा डोस दिला. दुर्दैवाने, गोळ्यांचे ओव्हरडोजमुळे महिलेचे रक्त कमी झाले. त्यानंतर तिचा मृत्यू झाला.

हेही वाचा: Rahul Shewale: “स्वत: शेण खाता अन् ....शेवाळेंच्या दाव्यानंतर रुपाली ठोंबरे संतापल्या

यासंदर्भात पोलिसांना माहिती देण्यात आली असून आरोपीला त्याच्या घरातून अटक करण्यात आली आहे. तसेच आरोपी पतीविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.