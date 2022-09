Devendra Fadanvis : डीपीसीमधील कामांचे भवितव्य नवीन पालकमंत्री फडणवीस यांच्या हाती

अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची घोषणा झाली आहे. पालकमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे आता स्थगिती असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (work in dpc is in the hands of the new guardian minister fadnavis )

नवीन पालकमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा झाल्याने २१४ कोटींच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामे सुद्धा मार्गी लागणार आहेत. राज्य शासनाकडून विविध विकास कामांसह उपक्रमांसाठी जिल्हा नियोजन समितीला निधी मंजूर करण्यात येतो. या निधीच्या वितरणाचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) करण्यात येते.

नवीन सरकारने महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातील कामांना स्थगिती दिली होती. त्यामध्ये डीपीसीतून करण्यात आलेल्या विकास कामांचा सुद्धा समावेश होता. दरम्यान सदर कामे पुढे सुरू ठेवायची की नाहीत किंवा कसे, याबाबतचा निर्णय नवनियुक्त पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने घ्यावा, अशा आशयाचे पत्र शासनाच्या नियोजन विभागाने जारी केले होते. त्यामुळे आता नवीन पालकमंत्री कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.