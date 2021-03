चिंताजनक! राज्यात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ सुरुच, दिवसभरात ५० मृत्यू

राज्यातील कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत आजही मोठी वाढ झाली असून दिवसभरात सुमारे १००० रुग्णांची भर पडली आहे. त्याचबरोबर ५० बाधित रुग्णांचा आज मृत्यू झाला आहे. तसेच राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता ९२.२१ टक्के झाले आहे. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ट्विट करुन याची माहिती दिली. राज्यात आज 16620 कोरोना बाधीत रुग्णांची वाढ झाली व आज नवीन 8861 कोरोना बाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. एकूण 2134072 रुग्ण बरे होऊन दवाखान्यातून घरी पाठविण्यात आले आहेत.राज्यात एकूण 126231 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 92.21% झाले आहे.#CoronaVirusUpdates — Rajesh Tope (@rajeshtope11) March 14, 2021 टोपेंनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात आज १६,६२० कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढ झाली असून नवीन ८,८६१ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. तसेच एकूण २१,३४,०७२ रुग्ण बरे होऊन दवाखान्यातून घरी पाठविण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर राज्यात सध्या एकूण १,२६,२३१ अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. Maharashtra reports 16,620 new COVID-19 cases, 8,861 discharges, and 50 deaths in the last 24 hours Total cases: 23,14,413

Total discharges: 21,34,072

Death toll: 52,861

Active cases: 1,26,231 pic.twitter.com/7gie7hPvFI — ANI (@ANI) March 14, 2021 दरम्यान, राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता ९२.२१ टक्के झाले आहे. सध्या ५,८३,७१३ करोना बाधित सध्या होम क्वारंटाइन असून ५,४९३ बाधित रुग्णांना संस्थात्मक क्वारंटाइन करण्यात आलं आहे. सर्वात अधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण पुण्यात दरम्यान, राज्यात सर्वाधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण हे पुण्यात असून ही संख्या २५,६७३ इतकी आहे. त्यानंतर मुंबईत १२,५३५ अॅक्टव्ह रुग्ण आहेत. पुण्यात दिवसभरात १,७४० पॉझिटिव्ह रुग्णांची वाढ झाली आहे. तसेच दिवसभरात ८५८ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला. तर १५ करोनाबाधितांचा आज मृत्यू झाला असून यामध्ये दोन रुग्ण हे पुण्याबाहेरील आहेत. शहरात ३५५ गंभीर रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे पुण्यातील एकूण पॉझिटिव्ह रूग्णसंख्या २,१८,२०३ वर पोहोचली आहे. तर ॲक्टिव्ह रुग्ण संख्या ११,५९० इतकी आहे. शहरात आजवर ४,९५२ कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला. तर आजवर २,०१,६६१ डिस्चार्ज झाले आहेत. दरम्यान, आज ९,१२२ नमुन्यांच्या स्वॅबची तपासणी झाली.



