Amruta Fadnvis Security: "मलासुद्धा सर्वसामान्य नागरिकाप्रमाणे जगू द्या" अमृता फडणवीस यांनी नाकारली सुरक्षा

राज्य गुप्तचर विभागाच्या अहवालानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना नुकतीच वाय प्लस (Y+) दर्जाची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी अमृता फडणवीस यांना एक्स दर्जाची सुरक्षा होती. मात्र, आता त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली. मात्र, त्यांनी ट्रॅफिक क्लीयरन्स पायलट वाहन सुरक्षा स्विकारण्यास नकार दिला आहे.(Y+ Escort Security but wish to live like common citizen of Mumbai humbly request for Amruta Fadnavis )

मला मुंबईच्या सामान्य नागरिकाप्रमाणे जगण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे मला ही सुरक्षा नको अशी विनंतर अमृता फडणवीस यांनी ट्विट करत केली आहे.

अमृता फडणवीस यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. अमृता फडणवीस या कुठेही प्रवास करतील तेव्हा ट्रॅफिक क्लीअरन्स व्हेईकल त्यांच्यासोबत असेल. अमृता फडणवीस यांनी वाय दर्जाच्या सुरक्षेची मागणी केली नव्हती. पण अमृता फडणवीस यांना असलेला धोका लक्षात घेता उच्चस्तरीय समितीने सुरक्षा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच अमृता यांच्याकडून ट्रॅफिक क्लिअरन्स व्हेईलकची मागणीही करण्यात आली नव्हती.

दरम्यान, अमृता फडणवीस यांनी ट्विट करत या सुरक्षेला विरोध दर्शवला आहे. 'मला मुंबईच्या सामान्य नागरिकाप्रमाणे जगण्याची इच्छा आहे. माझी नम्र विनंती. मुंबई पोलिस मला ट्रॅफिक क्लीयरन्स पायलट वाहन प्रदान करू नका. असे अमृता फडणवीस यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.